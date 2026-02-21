Польша вышла из Оттавской конвенции о минах

Tекст: Катерина Туманова

«Хочу сообщить вам, что в данный момент Польша выходит из Оттавской конвенции», – заявил Туск во время конференции, посвященной открытым испытаниям беспилотных систем безопасности, в Военном институте вооружений в Есенке под Жешувом, которая транслировалась в аккаунте правительства страны в соцсети Х.

Решение о выходе Оттавской конвенции было объявлено Варшавой в марте 2025 года. Помимо Польши, декларацию о выходе из запрета на использование противопехотных мин одновременно подписали Литва, Латвия и Эстония.

«С момента ратификации Конвенции о запрете противопехотных мин ситуация с безопасностью в нашем регионе значительно ухудшилась», – приводит портал Zero цитату из совместного заявления глав министерств обороны четырех стран.

Как пояснил заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, страна была «вынуждена принять это решение в силу сложившейся ситуации».

«Польша и наши соседи не могут быть ограничены конвенциями, которые каким-либо образом препятствовали бы нашей политике сдерживания или обороны», – сказал он.

Оттавский договор или Конвенция о запрещении использования, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, был принят в сентябре 1997 года в Осло и подписан три месяца спустя в Оттаве. Он официально вступил в силу в начале марта 1999 года и был ратифицирован 164 государствами в течение следующих 20 лет.

Хотя Польша была одной из стран, подписавших конвенцию в декабре 1997 года, её ратификация состоялась только в 2012 году, а договор вступил в силу в Польше в 2013 году, сделав ее 161-м государством, присоединившимся к соглашению.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года три государства Балтии официально проинформировали ООН о решении покинуть международное соглашение, ограничивающее производство и использование противопехотных мин. Уведомления о выходе из Оттавской конвенции были направлены ООН сразу от Литвы, Латвии и Эстонии. В январе Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции по минам.