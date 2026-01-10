Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции по минам

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин

Tекст: Тимур Шайдуллин

Решение Финляндии о выходе из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин вступило в силу, передает ТАСС. Теперь страна может включать противопехотные мины в свой арсенал, сообщает телерадиовещатель Yle.

Финляндия уведомила ООН о своем намерении выйти из договора еще 10 июля 2025 года, а по условиям конвенции выход вступает в силу через шесть месяцев после официального уведомления.

Ранее о выходе из Оттавской конвенции также объявили Эстония, Латвия, Литва и Польша. Оттавская конвенция действует с 1999 года и к ней присоединились 164 государства. Международный комитет Красного Креста отмечает, что противопехотные мины продолжают приводить к большому числу жертв среди мирного населения и остаются опасными спустя долгие годы после окончания конфликтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о начале подготовки к выходу страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин еще 1 апреля.

Он отметил, что это решение связано с необходимостью «более гибко реагировать на изменяющиеся условия в сфере безопасности»

А в декабре был снят запрет на использование противопехотных мин вооруженными силами США, действовавший в президентство Джо Байдена.