Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.3 комментария
Politico: Чиновники в ЕС пришли в уныние из-за блокировки Венгрией кредита Киеву
Европейские чиновники оказались в затруднительном положении после решения Венгрии не поддерживать предоставление крупного кредита Киеву, сообщает Politico.
Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза на сумму 90 млрд евро, что вызвало разочарование среди европейских чиновников, пишет издание Politico, передает РИА «Новости».
В результате этой блокировки представители ЕС, прибывшие в Киев, не смогли предложить Украине никакой реальной финансовой поддержки, кроме солидарности.
Издание подчеркивает, что теперь у европейских чиновников нет инструментов для реальной помощи Украине, кроме выражения политической поддержки.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев без новых предложений помощи.
Газета New York Times писала, что финансовая поддержка Европы для Киева была приостановлена в критически важный для него момент.
Financial Times сообщила, что Венгрия заблокировала решение о выделении кредита Евросоюза Украине, что может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.
В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».