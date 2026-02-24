Politico: Чиновники в ЕС пришли в уныние из-за блокировки Венгрией кредита Киеву

Tекст: Вера Басилая

Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза на сумму 90 млрд евро, что вызвало разочарование среди европейских чиновников, пишет издание Politico, передает РИА «Новости».

В результате этой блокировки представители ЕС, прибывшие в Киев, не смогли предложить Украине никакой реальной финансовой поддержки, кроме солидарности.

Издание подчеркивает, что теперь у европейских чиновников нет инструментов для реальной помощи Украине, кроме выражения политической поддержки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев без новых предложений помощи.

Газета New York Times писала, что финансовая поддержка Европы для Киева была приостановлена в критически важный для него момент.

Financial Times сообщила, что Венгрия заблокировала решение о выделении кредита Евросоюза Украине, что может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».