Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.3 комментария
Фон дер Ляйен приехала в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для демонстрации поддержки Украины в военной и финансовой сферах.
Фон дер Ляйен сообщила на своей странице в социальной сети, что прибыла в Киев. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретил ее возле поезда по прибытии в Киев, передают «Вести».
Это десятый визит главы Еврокомиссии в столицу Украины с начала спецоперации на Украине. По словам Урсулы фон дер Ляйен, целью визита стало подтверждение «непоколебимой поддержки Киева» со стороны Евросоюза как в военном, так и в финансовом плане, а также в период зимних холодов.
Ранее Politico писало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта могут отказаться от поездки в Киев из-за разногласий в ЕС. Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против России. и кредит для Украины на сумму 90 млрд евро.