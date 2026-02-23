Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва

Tекст: Валерия Городецкая

Основная причина – неспособность Евросоюза согласовать новый, двадцатый пакет санкций против России, а также задержка с утверждением финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро, пишет Politico, передает «Российская газета».

Как сообщает издание, изначально фон дер Ляйен и Кошта собирались приехать на Украину с конкретными «подарками», включая пакет рестрикций и обещание кредита. «Но теперь эта пара может появиться в украинской столице с пустыми руками», – говорится в материале.

Европейские дипломаты отмечают, что главы МИД стран ЕС вряд ли смогут согласовать новые санкции на ближайшей встрече в понедельник. При этом, несмотря на оптимизм главы европейской дипломатии Каи Каллас, в Брюсселе признают, что одобрение мер, скорее всего, произойдет позже, уже после намеченной поездки высокопоставленных представителей ЕС.

Ранее Каллас заявила журналистам, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать новый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

До этого она заявила, что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

На прошлой неделе переговоры представителей ЕС по введению 20-го пакета санкций против России завершились без результата.