Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.
Фидан: У России много причин не доверять никому на фоне конфликта на Украине
Россия имеет множество причин не доверять никому на фоне конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя отношения Москвы и Брюсселя, сообщает издание Altıgercek.
Фидан прокомментировал отношения между Россией и Европой на фоне конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Он отметил, что Европа без поддержки США вынуждена искать новые устойчивые и творческие решения для урегулирования ситуации.
Фидан подчеркнул, что единственным реалистичным способом завершения конфликта может быть только проведение мирных переговоров, для чего, по его словам, может потребоваться даже принуждение сторон. Фидан заявил: «Переговоры уже ведутся. У Европы есть много причин не доверять России; точно так же у России есть много причин не доверять никому».
