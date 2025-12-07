Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.10 комментариев
Эксперт предложил наказать бойца ММА за спарринг с памятником по примеру Долиной
Общественность должна отреагировать на спарринг бойца ММА Магомеда Исмаилова с памятником ветеранам МЧС по аналогии с «отменой» Ларисы Долиной после скандала с квартирой. К этому призвал участник спецоперации член Общественной палаты и директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Григорьев выступил с резкой критикой в адрес бойца ММА Магомеда Исмаилова после его спарринга с памятником ветеранам МЧС. Он подчеркнул, что негативную реакцию общества вызывают не только сами действия спортсмена, но и его отказ признать ошибку. По словам Григорьева, Исмаилов продолжает настаивать, что ему доступно «практически все».
Григорьев заявил, что «общество и государство должны отреагировать достаточно жестко», чтобы подобное поведение бойцов в будущем не становилось нормой. Эксперт напомнил о прецеденте с певицей Ларисой Долиной, когда после скандала публика перестала посещать ее концерты, а финансовые потери стали действенным инструментом воздействия.
«После вопиющего поведения певицы Ларисы Долиной люди перестают ходить на ее концерты. Рубль оказался самым эффективным инструментом воздействия на нее. То же самое должно происходить в контексте неподобающего поведения бойцов ММА», – сказал он.
По мнению члена ОП, сегодня спортсмены, особенно бойцы ММА, избалованы популярностью и крупными гонорарами, что провоцирует ощущение безнаказанности и приводит к «преступлениям и хулиганским выходкам». Григорьев отметил, что подобных ситуаций становится все больше, и общество должно реагировать, не допуская участия таких спортсменов в соревнованиях и рекламных кампаниях.
Григорьев также обратил внимание на роль соцсетей – в погоне за контентом и «крутым» образом многие пользователи, в том числе и известные личности, теряют критическое восприятие собственных поступков и забывают об ответственности перед обществом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве. Боец ММА Заур Исмаилов полностью признал вину и выразил раскаяние в содеянном. Он заявил, что подобные тренировки проводит на протяжении шести лет.