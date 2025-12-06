Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

Tекст: Андрей Резчиков

На этой неделе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении бойца ММА Заура Исмаилова, которого обвинили в осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС в сквере Дмитрия Михайлика. Бастрыкин также поручил руководителю ГСУ СК по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе дела.

Накануне боец заявил, что не имел оскорбительных намерений и проводит подобные тренировки в течение шести лет. На видео, размещенном в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), Исмаилов имитировал удары руками и ногами по изваянию ребенка в фуражке.

«Он воинское приветствие делает ветерану. Он просто удобный. Жгут накинул – спасибо, памятник. Мне пишут все, но я ни от кого не скрываюсь и не буду никогда. Я же с уважением, шесть лет здесь бегаю, накидываю на него руку, жгуты, вы неправильно поняли все», – сказал Исмаилов на своей странице в соцсети.

После появления скандального видео бойца задержали, против него было возбуждено уголовное дело. Преступление квалифицировано по п. б, ч. 2 ст. 243.4 УК РФ – уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений.

Памятник «Пожарным и спасателям» был открыт в Москве в мае 2012 года в честь 20-летия МЧС, которое отмечалось в 2010 году. Он посвящен героической истории службы спасения, мужеству и отваге спасателей и пожарных. Памятник, состоящий из нескольких фигур, расположенных в разных местах на территории сквера, возводился на добровольные пожертвования тысяч людей со всей России, общественных организаций, предприятий и различных учреждений.

ММА (Mixed Martial Arts) – смешанные боевые искусства. В этом виде спорта бойцы используют элементы разных единоборств и могут применять удары, броски и захваты, запрещенные в традиционных видах спорта, таких как бокс или дзюдо.

Одними из самых успешных бойцов смешанных единоборств являются ирландец Конор Магрегор, россияне Хабиб Нурмагомедов и братья Федор и Александр Емельяненко, американцы Джон Джонс и Макс Холлоуэй, хорват Мирко Кро Коп Филипович и многие другие.

В экспертной среде считают, что в данном случае речь идет о проблеме разрыва в системах ценностей, где для бойца памятник просто удобный объект для тренировки, а для общества – сакральный символ памяти и уважения. В том, что Исмаилов не увидел разницы между тренировкой в зале и аналогичным действием у мемориала, виноват не только он один.

«Скорее всего, у этого человека нет достаточного понимания гражданственности и патриотизма. Ему не вложили это ни в голову, ни в сердце. Спортсмен не понимает, что для нас означают памятники в честь совершивших подвиги по защите Родины», – сказал политолог Александр Асафов, член Общественной палаты России (ОП).

Он напомнил, что, история с осквернением в Москве памятника ветеранам МЧС далеко не единственная. «У таких случаев бывают очевидные последствия по закону. Осознание содеянного придет к Зауру Исмаилову. На многих влияет субкультура хайпа, демонстративного вызывающего поведения», – продолжил спикер.

Асафов считает, что довольно сложно требовать от таких людей понимания гражданской зрелости. «Но за последние годы есть очевидные позитивные изменения, мы видим, сколько молодых людей вовлечено в добровольчество, как они относятся к важным и священным для нас моментам нашей истории и повседневности», – отметил Асафов.

Собеседник напомнил, что согласно президентскому указу №309, одной из национальных целей является воспитание патриотичной и социально ответственной личности. «Когда мы говорим об этом, то в первую очередь имеем в виду воспитание подрастающего поколения – школьников, студентов и ребят помоложе. Но национальная цель охватывает всех нас», – подчеркнул член ОП.

По его словам, не у всех еще развито понимание общероссийских моральных устоев, традиционных и духовно-нравственных ценностей. «До определенного времени в средней и в высшей школе этому не уделялось должного внимания.

Гимн и флаг, как государственные символы, в школе появились всего несколько лет назад. В этом направлении сделано много усилий, но предстоит еще больше»,

– считает Асафов.

По мнению политолога, эта задача стоит перед всей страной. «Нужно прилагать больше усилий не только на государственном и общественном уровне, но и на уровне семьи, чтобы мы четко представляли себе, на основании чего зрелая личность совершает какие-то поступки, что для нас является ценностным основанием», – добавил собеседник.

«К сожалению, очень большое количество именно бойцов ММА в каком-то смысле развращены обществом, поэтому чувствуют свою безнаказанность, совершая преступления и хулиганские выходки», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии.

При этом некоторые бойцы ММА обладают большой популярностью и получают огромные гонорары. «Видимо, это подстегивает и остальных: они считают, что могут нарушать любые общественные нормы. И таких случаев, к сожалению, довольно много», – подчеркнул собеседник.

Среди посетителей ММА-клубов, по данным правоохранительных органов, есть представители этнических преступных групп «и многие из них являются потенциальной категорией, из которой в том числе могут выходить будущие террористы и экстремисты».

«А что касается конкретного инцидента с памятником ветеранам МЧС, то резкое

осуждение общества вызывают не только вопиющие действия бойца, но и реакция самого Исмаилова, который вместо извинений продолжает упорствовать, проводя линию на то, что ему позволено практически все.

Но общество и государство отреагируют на это достаточно жестко», – полагает собеседник.

При этом, по его мнению, нет необходимости использовать этот случай как прецедент для диалога со спортивным сообществом о социальной ответственности публичных фигур. Однако эксперт полагает, что государству придется усиливать контроль над таким явлением, как ММА.

«Традиционные представители спортивных сообществ, как правило, законопослушны, патриотичны и не позволяют себе действий такого рода. Какое-то время назад произошел скандал с нашими футболистами в кафе, но это, скорее, исключение из правил. 99% профессиональных спортсменов уважают традиционные ценности. А в данном случае речь идет именно об отдельных представителях определенных направлений и субнаправлений, чувствующих себя безнаказанно», – пояснил эксперт.

Собеседник не исключил, что повышенная агрессивность бойцов ММА может быть связана с принимаемыми ими медикаментами и химическими препаратами для повышения выносливости организма. Но общество, в свою очередь, должно среагировать таким образом, чтобы такие, как Исмаилов, не участвовали в спортивных соревнованиях и рекламных кампаниях.

«После вопиющего поведения певицы Ларисы Долиной люди перестают ходить на ее концерты. Рубль оказался самым эффективным инструментом воздействия на нее. То же самое должно происходить в контексте неподобающего поведения бойцов ММА», – считает член ОП.

Кроме того, в сложившейся ситуации есть негативная роль соцсетей, потому что погоня за контентом, визуальным эффектом и «крутым» образом приводит иногда к полной утрате критического восприятия собственных действий.

«В Instagram, YouTube и других социальных сетях в одно время был целый класс треш-стримеров, которые унижали и избивали других, доходило даже до убийств в прямом эфире. Вероятно, популярность своих антиобщественных действий и поведение со стороны молодежи, которая воспринимает это как проявление смелости, укрепляет в них ощущение безнаказанности и стремление бросать вызов обществу, государству и закону», – добавил спикер.