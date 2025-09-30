В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.17 комментариев
Памятник героям спецоперации в Тынде подвергся нападению вандала
В Тынде неизвестная женщина попыталась поджечь венки у памятника погибшим на спецоперации, сломав при этом восемь фонарей и повредив элементы монумента, сообщил мэр Тынды Сергей Гуляев.
Памятник погибшим в ходе спецоперации воинам в городе Тында Амурской области подвергся вандализму, сообщает РИА «Новости». По словам Гуляева, камеры зафиксировали, как человек, предположительно женщина, пытался поджечь цветы, затем пинал элементы памятника и повредил декоративные опоры с освещением. «Это место должно быть священным, и такие действия недопустимы», – заявил Гуляев.
По данным УМВД, предполагаемая нарушительница разбила восемь фонарей у мемориала, перевернула урны и пыталась поджечь венки. Все действия зафиксированы камерами наблюдения, заявление в полицию уже подано.
Сейчас полиция устанавливает личность подозреваемой. По факту происшествия проводится проверка, нарушителю грозит привлечение к ответственности.
