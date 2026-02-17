Главред военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб в зоне СВО

Главный редактор военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб в зоне СВО

Tекст: Вера Басилая

Главный редактор военного журнала «Ахмат» гвардии ефрейтор Павел Порсев с позывным «Мажор» погиб в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

Как рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, Порсев руководил военно-патриотическими журналами «Ахмат» и «Победоносец». Он также отмечал вклад Порсева в развитие военно-патриотического движения и информационную поддержку участников спецоперации.

В «Союзе танкистов России» добавили, что Порсев создал журнал «Победоносец», в котором рассказывал о боевом пути и традициях 90-й гвардейской танковой дивизии, а также освещал подвиги бойцов на фронте. Помимо «Победоносца», Порсев был издателем журналов «Ахмат» и «Алга».

За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Павел Порсев был удостоен государственных и ведомственных наград, включая медаль «За взятие Авдеевки».

