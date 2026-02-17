В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.2 комментария
Главред военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб в зоне СВО
Главный редактор военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб в зоне СВО
Главный редактор военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб 14 февраля на территории проведения специальной военной операции, сообщили во всероссийском общественном движении «Союз танкистов России».
Главный редактор военного журнала «Ахмат» гвардии ефрейтор Павел Порсев с позывным «Мажор» погиб в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Как рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, Порсев руководил военно-патриотическими журналами «Ахмат» и «Победоносец». Он также отмечал вклад Порсева в развитие военно-патриотического движения и информационную поддержку участников спецоперации.
В «Союзе танкистов России» добавили, что Порсев создал журнал «Победоносец», в котором рассказывал о боевом пути и традициях 90-й гвардейской танковой дивизии, а также освещал подвиги бойцов на фронте. Помимо «Победоносца», Порсев был издателем журналов «Ахмат» и «Алга».
За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Павел Порсев был удостоен государственных и ведомственных наград, включая медаль «За взятие Авдеевки».
Ранее заместитель командира батальона спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» погиб в результате удара украинского FPV-дрона в Харьковской области.