    Замена «Старлинка» для российской армии возможна из стратосферы
    Семья Варданяна назвала 20 лет тюрьмы «приговором всему армянскому народу»
    Религиовед объяснил, когда намаз считается незаконной миссионерской деятельностью
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры
    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям
    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram
    Премьер Польши поручил подготовить иск о «репарациях» против России
    Хорватия отреагировала на просьбу Венгрии и Словакии о транзите российской нефти
    Москвичей предупредили о самой холодной ночи года
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    17 февраля 2026, 13:03 • Новости дня

    Главред военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб в зоне СВО

    @ Министерство просвещения РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб 14 февраля на территории проведения специальной военной операции, сообщили во всероссийском общественном движении «Союз танкистов России».

    Главный редактор военного журнала «Ахмат» гвардии ефрейтор Павел Порсев с позывным «Мажор» погиб в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Как рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, Порсев руководил военно-патриотическими журналами «Ахмат» и «Победоносец». Он также отмечал вклад Порсева в развитие военно-патриотического движения и информационную поддержку участников спецоперации.

    В «Союзе танкистов России» добавили, что Порсев создал журнал «Победоносец», в котором рассказывал о боевом пути и традициях 90-й гвардейской танковой дивизии, а также освещал подвиги бойцов на фронте. Помимо «Победоносца», Порсев был издателем журналов «Ахмат» и «Алга».

    За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Павел Порсев был удостоен государственных и ведомственных наград, включая медаль «За взятие Авдеевки».

    Ранее заместитель командира батальона спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» погиб в результате удара украинского FPV-дрона в Харьковской области.

    16 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу

    ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по трассе Харьков – Симферополь – Ялта

    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по участку трассы «Харьков – Симферополь – Ялта»

    Два управляемых авиационных боеприпаса поразили участок автотрассы Харьков – Симферополь – Ялта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что асфальтное покрытие дороги частично разрушено, однако жертв среди гражданских и военных нет.

    «Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», – написал Балицкий в Telegram-канале.

    Он уточнил, что угрозы для движения автотранспорта нет. Балицкий пообещал, что поврежденный участок будет восстановлен в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 102 беспилотников над российской территорией за четыре часа.

    Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли значительный урон подразделениям ВСУ, а также освободили ряд населенных пунктов. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотников ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    17 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Самолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский Ил-96 специального летного отряда «Россия» отправился в Женеву, где пройдут трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США за закрытыми дверями.

    На основе данных сайта Flightradar24, из московского аэропорта Внуково в понедельник, в 23.35 мск, вылетел Ил-96 специального летного отряда «Россия», передает РИА «Новости». Борт с позывным RSD150, по данным портала, направляется в международный аэропорт Женевы.

    По данным источника ТАСС, российская делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским пробудет в пути девять часов.

    «Перелет займет чуть больше девяти часов, без дозаправки», – сообщил источник.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву. Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    17 февраля 2026, 12:21 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса, местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    В итоге цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотиками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 334 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 976 беспилотников, 650 ЗРК, 27 742 танка и других бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 330 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 587 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    В минувшие выходные ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    17 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов пула Белого дома, которые сопровождали его на борту №1 и ряд вопросов затронул грядущие в Женеве переговоры по Украине.

    По словам Трампа, он и его представители выступают за то, что Украине пора бы стать сговорчивее и договориться.

    «Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и всё, что я вам скажу», – цитирует его РИА «Новости».

    В этот раз глава Белого дома не стал вдаваться в какие-либо подробности будущей трехсторонней встречи в Женеве.

    «Это будут значительные переговоры. Они не будут сложными», – добавил он определений будущей встрече в Европе.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве. Самолет с российской переговорной делегацией незадолго до полуночи вылетел в понедельник из Москвы в Женеву, куда прибудет утром вторника.

    16 февраля 2026, 22:56 • Новости дня
    МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве пройдут за закрытыми дверями, а для представителей прессы будет организован отдельный пресс-центр напротив отеля, сообщил МИД Швейцарии.

    Переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве пройдут за закрытыми дверями, передает РИА «Новости». МИД Швейцарии сообщил, что представители СМИ не смогут присутствовать на трехсторонних переговорах.

    «Представителям СМИ запрещено присутствовать на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и Соединенными Штатами», – заявили в министерстве.

    Ведомство также организует специальный пресс-центр для журналистов. Он будет располагаться напротив отеля InterContinental, где состоится встреча делегаций.

    Делегация России прибудет в Женеву во вторник утром, а вылет в Москву запланирован на вечер среды.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, которые возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    16 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Обнародованы подробности передачи Сабуровым питбайков бойцам СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комик Нурлан Сабуров по собственной инициативе передал десять питбайков бойцам спецоперации на Украине, сообщают СМИ.

    Сабуров летом 2025 года обратился к командиру подразделения «Легион Вагнер Истра» Александру Кузнецову (позывной Ратибор) с предложением лично поддержать бойцов, передает Ura.ru со ссылкой на «Подъем».

    Передача техники прошла на территории округа Истра. Сотрудники муниципалитета приняли питбайки и доставили их в подразделение под командованием Ратибора.

    После вручения техники участники спецоперации записали видеоролик с благодарностью Сабурову и показали новые мотоциклы. Российские военнослужащие выразили уверенность, что эта техника поможет им эффективнее выполнять боевые задачи. Бойцы также отметили, что поддержка с тыла особенно важна и «тыл и фронт действуют в одной упряжке».

    Напомним, Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    В Казахстане начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова после появления видео, где он говорит о поддержке российских военных.

    СБУ начала досудебное расследование против казахстанского комика Сабурова.

    17 февраля 2026, 12:33 • Новости дня
    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям

    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве будут вестись как минимум по пяти основным направлениям, сообщил источник.

    В рамках обсуждений планируется затронуть территориальные, военные, политические и экономические вопросы. Кроме того, отдельное внимание уделят различным аспектам обеспечения безопасности, передает ТАСС.

    Источник агентства уточнил: «Это прежде всего территориальные, военные, политические, немаловажно – экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности».

    The New York Times заявила, что ожидания от переговоров России, США и Украины в Женеве остаются слабыми.

    МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате встречи по украинскому вопросу.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение территориального вопроса на этих переговорах.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    17 февраля 2026, 02:25 • Новости дня
    Intelligence Online: Ветераны из США и Нидерландов на F-16 защищают небо на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пилоты-ветераны из США и Нидерландов, имеющие опыт управления F-16 учат украинцев летать на американских истребителях и защищать небо Украины, узнал французский портал Intelligence Online.

    «Для защиты воздушного пространства Киева сформирована эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов. Эти опытные ветераны, в частности, призваны помочь в отражении российских крылатых ракет и беспилотников», – пишет портал Intelligence Online (IO).

    В статье отмечается, что среди западных наставников украинских пилотов –  участники операций на Ближнем Востоке и в Афганистане, они на временных контрактах (по шесть месяцев с ротацией) и без каких-либо воинских званий, в штат ВСУ они так же не входят и лишь временно обучают украинцев управлять F-16.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон подписал контракт на обслуживание переданных Украине F-16. Власти ДНР сообщили, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. Нидерланды заявили об отправке тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    17 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Марочко объяснил, почему освобождение Миньковки – стратегический успех ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Освободив Миньковку в Донецкой Народной Республике, ВС России сократили расстояние до укрепленного ВСУ Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Миньковки – это стратегический успех наших войск. Прежде всего, сокращено расстояние до Краматорска. <…> В Миньковке украинские боевики сконцентрировали довольно-таки серьезную группировку», – заявил он ТАСС.

    По словам Марочко, в Миньковке много укрепрайонов, тыловых баз, складов материально-технического обеспечения, пунктов временной дислокации, которые теперь оказались в ведении российских бойцов.

    «Сейчас оборонительная линия в районе Миньковки проломлена. Наши войска, двигаясь в западном и северо-западном направлениях, могут серьезно подойти к Краматорску с востока», – сказал он.

    Кроме того, отметил эксперт, освобождение Миньковки улучшит тактическое положение российских бойцов на славянском направлении.

    «Потому что украинские боевики должны теперь что-то предпринимать для стабилизации участка фронта. А, следовательно, ближайший участок, откуда они могут снять свои дополнительные резервы, – это как раз со славянского направления», – пояснил Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО. Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР.

    17 февраля 2026, 08:19 • Новости дня
    Фрагменты БПЛА повредили здание локомотивного депо в Краснодарском крае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Здание локомотивного депо в хуторе Красном в Крымском районе Краснодарского края повреждено фрагментами БПЛА, сообщает оперштаб региона.

    Здание локомотивного депо в хуторе Красном Крымского района Краснодарского края было повреждено фрагментами беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    В оперативном штабе региона уточнили, что обломки БПЛА также были найдены на железнодорожных путях рядом с депо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь над Россией сбили 151 украинский беспилотник.

    В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников.

    В Краснодарском крае при падении обломков беспилотника пострадали два человека.

    17 февраля 2026, 06:14 • Новости дня
    В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опасность атаки БПЛА на города Набережные Челны и Альметьевск объявлена в Татарстане, сообщается в телеграм-канале правительства республики.

    Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена для городов Набережные Челны и Альметьевск в Татарстане, передает ТАСС. О введении режима сообщили в официальном телеграм-канале правительства республики. Представители власти подчеркнули: «17 февраля объявлена угроза атаки БПЛА на города Набережные Челны и Альметьевск. Режим вводится в случае обнаружения БПЛА на территории республики».

    Ранее в Татарстане уже объявляли режим беспилотной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казани начали эвакуировать несколько домов в микрорайоне Залесный из-за угрозы атаки БПЛА.

    В Казани отменили занятия в школах по той же причине.

    Позже угрозу атаки БПЛА в Казани отменили.

    17 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили на аэродроме Конотоп площадку запуска ударных БПЛА ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются на Сумском направлении фронта, продавливая оборону ВСУ при поддержке артиллерии и «Солнцепеков».

    «В Сумской области на аэродроме Конотоп ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожена площадка запуска ударных дронов дальнего действия. Потери противника составили свыше 80 БПЛА и более взвода личного состава операторов», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурмовики «Северян» продвинулись на шести участках в Сумском районе, на трех в Краснопольском и на двух в Глуховском, общее продвижение составило до 750 м. Единственная контратака ВСУ ради попытки вернуть позиции возле Покровки была вскрыта заранее разведкой и пресечена.

    На Харьковском направлении в населенных пунктах и лесопосадках в районе Волчанска продолжаются тяжелые бои. По позициям ВСУ работают российская авиация, «Герани», артиллерия и ТОСы, помогая штурм-группам продвигаться.

    У Старицы продолжается зачистка прилегающих лесопосадок, за сутки продвижение составило до 200 м. В лесу возле Симиновки продвижение на четырех участках составило 300 м, был занят один опорный пункт ВСУ.

    Близ Волчанских Хуторов отражена одна контратака, расчеты ТОС-1А «Солнцепек» и экипажи ВКС РФ работали по скоплениям личного состава ВСУ. На Хатненском участке фронта авиация ВКС РФ уничтожила позиции ВСУ в районе Колодезного. Штурм-группы «Северян» продвинулись на 200 м по лесополосам на двух участках.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники понесли большие потери на Харьковском направлении. Ошибка проводника привела к гибели группы ВСУ на украинских минах. Военэксперт Марочко объяснил, почему освобождение Миньковки – стратегический успех ВС России.

    17 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    Введены ограничения на прием и выпуск рейсов в Нижнекамске

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) временно введены ограничения на прием и отправку самолетов в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов.

    В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал Артама Кореняко, представителя Росавиации.

    По словам представителя ведомства, такие меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. О сроках действия введенных ограничений и возможном возобновлении работы аэропорта информации пока нет.

    Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов и следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний.

    Ранее во вторник в пермском аэропорту были объявлены временные ограничения полетов. Росавиация в аэропорту Уфы также устанавливала временные ограничения.

    17 февраля 2026, 11:38 • Новости дня
    ВСУ атаковали беспилотниками центр соцобслуживания в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки украинского беспилотника по центру социального обслуживания в Железном Порту пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В Железном Порту Голопристанского муниципального округа при ударе БПЛА по комплексному центру социального обслуживания населения был ранен один из проживающих. Потерпевшему оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил Сальдо в Telegram-канале.

    В поселке Счастливцево Генического округа беспилотник повредил Центр творческой молодежи, а возгорание, возникшее на месте ЧП, оперативно ликвидировали сотрудники. В Брилевке сброшенный с дрона боеприпас повредил кровлю магазина автозапчастей и оборвал линию электропередачи.

    В Новой Каховке в результате обстрела воспламененилась крыша неэксплуатируемого магазина на территории Центрального рынка. В поселке Днепряны Новокаховского городского округа поврежден частный жилой дом в результате попадания. В Таврийске в ходе обстрела произошел пожар легковых автомобилей.

    В Каланчакском районе саперы обезвредили три взрывоопасных предмета. Под артиллерийские и дроновые удары также попали Алешки, Великая Кардашинка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря и Пролетарка. Атакам беспилотников подверглись Алешки, Кардашинка, Костогрызово, Новая Маячка, Подлесное, Подстепное, Песчановка, Раденск, Саги, Солонцы и Старая Збурьевка.

    Украинские военные атаковали курортный город Сочи на протяжении почти 10 часов.

    Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что последняя атака ВСУ на город была одной из самых продолжительных за последнее время, при этом сбили 24 дрона.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим примером международного терроризма после атак на гражданскую инфраструктуру регионов России.

    17 февраля 2026, 11:51 • Новости дня
    Горемыкин заявил о понимании бойцами ВС России задач СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие понимают цели и задачи, с которыми участвуют в специальной военной операции, заявил заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

    Российские военнослужащие четко понимают цели и задачи, которые стоят перед ними в зоне специальной военной операции, передает ТАСС. Об этом на открытии фотовыставки «Мы – армия страны, мы – армия народа» в Госдуме заявил первый замминистра обороны генерал армии Виктор Горемыкин.

    По его словам, если на первом этапе СВО нужно было объяснять, то сегодня уже знают о целях.

    «Они знают, что наша сила в правде, что наша сила в единстве», – отметил Горемыкин.

    Горемыкин также напомнил о решении президента Владимира Путина объявить 2026 год Годом единства народов. Он подчеркнул, что в рядах Вооружённых сил служат представители разных национальностей, которые считают друг друга братьями, а не просто товарищами по оружию. Замминистра уверен, что именно такое сплочение и единство станут залогом победы.

    Фотовыставка, открывшаяся в парламенте ко Дню защитника Отечества, посвящена повседневной жизни и подвигам российских военных в зоне спецоперации.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации. Глава государства также выразил уверенность, что все задачи специальной военной операции, сформулированные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

