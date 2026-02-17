Эксперт сообщил о 3 млн украинцев с неофициальной занятостью

Эксперт Лаба сообщил о 3 млн украинцев с неофициальной занятостью

Tекст: Ольга Иванова

Более трех миллионов граждан Украины трудятся неофициально и не платят налоги, сообщил заслуженный экономист и специалист по налоговой политике Мирослав Лаба, передает РИА «Новости».

По его словам, эти люди находятся вне контроля государства и налоговых органов: «Более трех миллионов граждан (Украины) работают в тени. Официально не трудоустроены, не платят налогов, деятельность находится полностью вне контроля государства, налоговой службы», – заявил Лаба украинскому порталу «Новости.Live».

Эксперт отметил, что по аналитике украинского рынка труда до 2022 года в стране сложился критический дисбаланс между количеством работников в бизнесе и в государственном секторе. При этом на шесть миллионов занятых в бизнесе приходится четыре миллиона украинцев, работающих в государственном секторе.

Мирослав Лаба подчеркнул, что, по его мнению, именно государственный сектор должен сокращаться, а его сотрудники – переходить в частный. Это, по его словам, позволит оптимизировать дисбаланс на рынке труда и снизить нагрузку на бюджет страны.

