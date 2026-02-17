В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.6 комментариев
Эксперт сообщил о 3 млн украинцев с неофициальной занятостью
Эксперт Лаба сообщил о 3 млн украинцев с неофициальной занятостью
На Украине около 3 млн человек трудятся неофициально, полностью находясь вне системы налогообложения и государственного контроля, заявил специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики, заслуженный экономист страны Мирослав Лаба.
Более трех миллионов граждан Украины трудятся неофициально и не платят налоги, сообщил заслуженный экономист и специалист по налоговой политике Мирослав Лаба, передает РИА «Новости».
По его словам, эти люди находятся вне контроля государства и налоговых органов: «Более трех миллионов граждан (Украины) работают в тени. Официально не трудоустроены, не платят налогов, деятельность находится полностью вне контроля государства, налоговой службы», – заявил Лаба украинскому порталу «Новости.Live».
Эксперт отметил, что по аналитике украинского рынка труда до 2022 года в стране сложился критический дисбаланс между количеством работников в бизнесе и в государственном секторе. При этом на шесть миллионов занятых в бизнесе приходится четыре миллиона украинцев, работающих в государственном секторе.
Мирослав Лаба подчеркнул, что, по его мнению, именно государственный сектор должен сокращаться, а его сотрудники – переходить в частный. Это, по его словам, позволит оптимизировать дисбаланс на рынке труда и снизить нагрузку на бюджет страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, каждый гражданин на Украине оказался должен более восьми тыс. долларов.
Украина начала реструктуризацию долга в 2,6 млрд долларов.
Киев заставил страны Европы брать кредиты на поддержку украинской экономики.