FT узнала о начале реструктуризации Украиной долга в 2,6 млрд долларов

Tекст: Катерина Туманова

«Министерство финансов Украины в понедельник обнародовало предложение инвесторам обменять так называемые ВВП-варранты на новые облигации до конца года в обмен на денежное вознаграждение в размере до 180 млн долларов и постепенное увеличение процентных выплат», – пишет Financial Times (FT).

Газета отмечает, что Украина и комитет, представляющий некоторых заказчиков, заявили в понедельник, что в ходе недавних переговоров был достигнут «значительный прогресс» по ключевым условиям реструктуризации, хотя полное соглашение по всем деталям еще не достигнуто.

«В предложении подчеркиваются усилия Украины по подготовке своих финансов к потенциальному мирному соглашению с Россией, а также необходимость сдерживания роста ее долга, если война затянется», – сказано в статье.

FT отмечает, что украинскому правительству необходимо заручиться новой финансовой помощью от МВФ в размере 8 млрд долларов и новой финансовой поддержкой от европейских спонсоров, заверив их, что оно не будет тратить слишком много денег на выплаты частным инвесторам.

Комитет заявил, что «выразил готовность принять участие в предложении об обмене», если условия будут окончательно согласованы.

Киев не выплатил более 600 миллионов долларов, которые должны были быть выплачены по варрантам ранее в этом году, напомнила FT. В прошлом месяце страна прервала переговоры с инвесторами по варрантам из-за их требований о дополнительной страховке от возможной новой реструктуризации в случае продолжения военных действий.

Однако на прошлой неделе переговоры возобновились. Если инвесторы не согласятся реструктурировать заказы, Киеву придется либо выплатить миллиарды долларов в ходе процесса послевоенного восстановления, либо выкупить заказы по номинальной стоимости, в то время как он стремится потратить аналогичные суммы на американское вооружение и укрепление своей обороны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина не произвела платеж по облигациям, привязанным к экономическому росту, на сумму 665 млн долларов. В мае министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга. В июне Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов за месяц.