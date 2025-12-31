«Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.0 комментариев
В Петербурге арестовали женщину за содействие экстремистам
Петроградский райсуд заключил под стражу Нагору Самиеву, обвиненную в участии в деятельности «Хизб-ут-Тахрир*» (признана террористической и запрещена на территории РФ) и организации преступного сообщества.
Петроградский районный суд Петербурга отправил под стражу Нагору Самиеву, обвиняемую по подозрению в организации преступного сообщества и экстремистской деятельности в Таджикистане, передает РИА «Новости». Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 суток для последующей экстрадиции.
Женщину задержали у одного из домов на улице Большой Монетной при проверке документов, удостоверяющих личность. По ответу НЦБ Интерпола МВД Республики Таджикистан, Самиева находилась в межгосударственном розыске за совершение преступлений экстремистской направленности.
«Согласно документам, предоставленным нашими иностранными коллегами, Самиева обвиняется в том, что она совместно с иными неустановленными лицами, находясь на территории Турецкой Республики, с целью создания Исламского халифата, пропагандировала идеи экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир*»*, действия которой запрещены в Таджикистане, и участвовала в ее деятельности, а именно через аккаунт в интернете распространяла статьи и материалы, которые относятся к экстремистской организации», – рассказали в суде.
В силовых структурах также добавили, что задержанная может быть причастна к контрабанде товаров через таджикско-узбекскую границу в интересах экстремистской организации.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ