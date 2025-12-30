В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
В России за год задержали более 300 человек за диверсии на объектах транспорта
Правоохранители задержали по подозрению в совершении диверсий на транспортных объектах за год свыше 300 человек, сообщил руководитель Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин.
Задержано за совершение диверсий на объектах транспорта и за поджоги транспортной инфраструктуры свыше 300 человек, указал Калинкин, передает ТАСС.
Из общего числа задержанных свыше 150 оказались несовершеннолетними.
В начале декабря директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников информировал, что с начала года в России предотвращено 273 террористических акта.
Он отмечал, что фиксируется рост преступлений террористического характера, исполнителями которых являлись лица, находившиеся под воздействием спецслужб Украины.