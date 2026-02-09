  • Новость часаЛичность стрелявшего в генерала Алексеева установили за несколько часов
    Как французов заставят рожать детей
    Военкор Коц рассказал о ранениях генерала Алексеева
    Названа ключевая фигура в формировании конфронтации США с Европой
    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только
    Медики рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения
    Лавров: На агрессию Европы будет полноценный военный ответ всеми средствами
    Участник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
    Украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью в АЭС
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    9 февраля 2026, 08:25 • Новости дня

    Ростех отправил в войска партию Су-57 с обновленным вооружением

    Ростех отправил в войска партию Су-57 с обновленным вооружением
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В войска поступила очередная партия истребителей Су-57 в усовершенствованной модификации, оснащённых обновлённым комплексом вооружения и современными бортовыми системами, сообщает пресс-служба Ростеха.

    Партия истребителей пятого поколения Су-57 с обновленным вооружением и современными бортовыми системами передана в войска, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Производство самолетов нового технического облика осуществила Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в состав Ростеха.

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов отметил: «Мы не просто штампуем самолеты, идет постоянное развитие машин с учетом потребностей заказчика и реальных боевых условий применения. Су-57 – грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем ПВО со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее».

    Многофункциональный Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет способен выполнять задачи в любое время суток, в сложных метеоусловиях и при воздействии помех.

    Военнослужащий Воздушно-космических сил России подчеркнул, что обновления расширят задачи, для которых привлекается Су-57, а новые возможности комплекса вооружения позволяют использовать современные образцы авиационных средств поражения.

    Разработка истребителя продолжает совершенствоваться, увеличивая его боевой потенциал и технические возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отказалась от закупки Су-35 и выбрала вариант совместного производства Су-57.

    «Рособоронэкспорт» объявил о планах представить экспортную версию Су-57Э на авиасалоне в Малайзии.

    Ростех пригласил актера Тома Круза на авиасалон МАКС-2023 для знакомства с истребителем Су-57.

    8 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»
    Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые представила новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», которая апробируется в зоне СВО, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

    Россия впервые представила за рубежом новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма», применяемую в зоне спецоперации на Украине, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС. Натурный образец изделия впервые демонстрируется широкой публике. Партия новых машин уже поступила в войска и проходит апробацию в условиях боевого применения.

    На экспозиции «Сарма» показана как элемент разведывательно-ударного комплекса, предназначенного для нанесения огневого поражения. В состав комплекса также входят беспилотник Supercam S350, который используется для разведки и целеуказания, а также автоматизированная система управления артиллерией «Планшет-А» на шасси «Атлет».

    В рамках выставки «Рособоронэкспорт» проведет отдельную презентацию разведывательно-ударного комплекса с РСЗО «Сарма» 9 февраля. Помимо этого, Россия впервые демонстрирует бронетранспортер БТР-22 и дистанционно управляемый боевой модуль «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42.

    Международная выставка вооружений в Саудовской Аравии проходит с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Ростех обещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    Российская оборонная экспортная компания анонсировала мировую премьеру БТР-22 на той же выставке.

    9 февраля 2026, 02:55 • Новости дня
    Ростех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый барражирующий боеприпас Ростеха с Х-образным крылом отличается высокой помехоустойчивостью и маневренностью, рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    «Еще одна наша новая разработка – барражирующий боеприпас. Аппарат с Х-образным крылом и дальностью применения почти под сотню километров. Его боевой части достаточно, чтобы вывести из строя танк, БМП, комплекс ПВО, пункт управления БПЛА, командный пункт и так далее», – заявил он ТАСС.

    Оздоев добавил, что барражирующие боеприпасы отличаются высокой помехоустойчивостью и маневренностью, что позволяет пикировать на цель с удобных ракурсов, попадая в самые уязвимые места.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов. Ростех обещал показать на выставке в Эр-Рияде снаряд для борьбы с дронами. Специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    8 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    Новейший боеприпас «Рус-ПЭ» испытали в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами (УБ) «Рус-ПЭ» прошла апробацию в зоне спецоперации, сообщил официальный представитель концерна «Калашников» в рамках выставки World Defence Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Новейшая разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» успешно прошла апробацию в зоне спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя концерна «Калашников». Презентация боеприпаса проходит на выставке World Defence Show 2026 в Эр-Рияде. Разработка изделия велась несколько лет, и оно уже было испытано на линии боевого соприкосновения.

    По словам представителя концерна, «Рус-ПЭ» отличается простотой применения и уникальной мобильностью – весь комплект переносится одним бойцом. Для запуска не требуется дополнительная техника или инфраструктура: после обнаружения цели военнослужащий устанавливает пусковую установку и осуществляет пуск. Это первый в России переносной боеприпас такого класса.

    Как отметил спикер, запуск серийного производства «Рус-ПЭ» намечен на ближайшее время. Он подчеркнул, что подобные барражирующие боеприпасы стали мировой тенденцией, а «Рус-ПЭ» – первый отечественный образец в этом сегменте. При создании учитывался опыт ведущих иностранных компаний, однако разработка российского изделия стала уникальной в своем роде.

    Ключевая особенность системы – двухканальная головка самонаведения, позволяющая работать в автоматическом и полуавтоматическом режимах с применением элементов искусственного интеллекта. Боеприпас оснащён носителем с X-образной схемой аэродинамических поверхностей, боевой частью и аппаратурой управления.

    Запуск «Рус-ПЭ» осуществляется из переносного транспортно-пускового контейнера с помощью пневматического старта. В автономном режиме система способна самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели благодаря внедрённым алгоритмам искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые презентовала новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Компания ZALA впервые демонстрировала беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

    8 февраля 2026, 09:16 • Новости дня
    Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1 на выставке World Defence Show в Эр-Рияде.

    Россия впервые представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1 на выставке World Defence Show в Эр-Рияде, передает ТАСС. Катер разработан для оперативной доставки спасательного оборудования и специальных средств в районы чрезвычайных ситуаций на море.

    В госкорпорации «Ростех» ранее подчеркивали, что использование R-SAVER-1 позволит значительно ускорить ликвидацию последствий аварий. Беспилотный катер способен перевозить грузы массой до 600 кг на расстояние до 800 км, развивая скорость до 50 км/ч.

    Выставка World Defence Show в Эр-Рияде проходит с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех пообещал показать на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    РОЭ анонсировал мировую премьеру бронетранспортера БТР-22 на том же мероприятии.

    Ростех заявил о дебюте реактивной системы залпового огня «Сарма» на выставке в столице Саудовской Аравии.

    8 февраля 2026, 10:38 • Новости дня
    ZALA впервые показала «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые показала компания ZALA на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии.

    Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые был продемонстрирован компанией ZALA на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии, передает ТАСС. На стенде компании показали не только сам комплекс, но и разведывательный беспилотник Z-16Э, а также барражирующие боеприпасы «Изделие 52Э» и «Изделие 51Э».

    Особое внимание посетителей выставки привлекла пусковая установка для комплекса, презентация которой также состоялась впервые в Эр-Рияде. Установка позволяет одному человеку осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за одну минуту. Данная технология значительно увеличивает мобильность и скорость реагирования расчетов на поле боя.

    Комплекс «Ланцет-Э» и его элементы вызвали интерес среди зарубежных специалистов и представителей военных ведомств, присутствовавших на выставке. Разработка ориентирована на повышение эффективности разведки и нанесения ударов по целям в современных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые представила за границей новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила готовность усилить взаимодействие с Саудовской Аравией.

    8 февраля 2026, 10:20 • Новости дня
    ФСВТС подтвердила готовность усилить сотрудничество с Саудовской Аравией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская сторона подтверждает готовность к дальнейшему укреплению военно-технического сотрудничества с партнерами из Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в ходе открывшейся оборонной выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

    Россия готова к дальнейшему укреплению военно-технического сотрудничества с партнерами из Саудовской Аравии, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). В ФСВТС отметили, что наибольший интерес саудовских партнеров сейчас связан с поставками современной авиационной техники, систем ПВО, средствами противодействия беспилотникам, а также с послепродажным обслуживанием ранее поставленных вооружений. В ведомстве подчеркнули, что готовы расширять взаимодействие по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

    Кроме того, ФСВТС проинформировала, что контракты на поставку российской военной продукции в страны Ближнего Востока находятся в стадии реализации. Речь идет о поставках авиационной и сухопутной техники, систем противовоздушной обороны, стрелкового оружия, средств ближнего боя, беспилотных летательных аппаратов и технологий защиты от них. Российская техника востребована благодаря своей надежности, простоте использования, высоким эксплуатационным характеристикам и способности работать в разных климатических условиях.

    В ФСВТС также сообщили, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют интерес к сотрудничеству по истребителям пятого поколения Су-57. Презентации этой техники проходили на международных выставках LIMA 2025, Indo Defence 2025 и Dubai Airshow 2025, где были проведены демонстрационные полеты. Для продвижения российской продукции используются как онлайн-показы, так и традиционные выставки в странах региона.

    Помимо этого, Россия ведет переговоры со странами Ближнего Востока о совместной разработке и производстве авиационной техники, в том числе самолетов пятого поколения и современных средств поражения. В ФСВТС уточнили, что консультации проходят конструктивно и направлены на выработку технических и организационных решений, однако пока речь идет о согласовании параметров сотрудничества и распределении компетенций, а до практической реализации проектов стороны еще не дошли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия также впервые продемонстрировала новую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Рособоронэкспорт анонсировал мировую премьеру бронетранспортера БТР-22 на выставке в Эр-Рияде.

    8 февраля 2026, 14:32 • Новости дня
    Ростех представил новейшие российские вертолеты в Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» представила на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» модели многоцелевые вертолеты Ми-171А3 и Ка-62, передает источник с места событий.

    Госкорпорация «Ростех» представила модели российских вертолетов Ми-171А3 и Ка-62 на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» в Эр-Рияде, передает РИА «Новости». Ми-171А3 создан с учетом требований нефтегазовой отрасли. Эта машина предназначена для доставки людей и грузов на буровые платформы и проведения поисково-спасательных операций в открытом море.

    Ка-62 является многоцелевым гражданским вертолетом. Он рассчитан на работу в различных температурных условиях, может использоваться без ангара и способен базироваться автономно. Вертолет подходит для перевозки пассажиров и грузов, проведения спасательных, медицинских и патрульных операций.

    Выставка «Иннопром. Саудовская Аравия» проходит с 8 по 10 февраля в столице королевства. В мероприятии принимают участие более 250 российских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые презентовала за рубежом новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    ZALA впервые представила дрон «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

    8 февраля 2026, 13:32 • Новости дня
    БПЛА «Скат-350М» получил ИИ-систему против FPV-дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведывательный беспилотник «Скат-350М» получил новую уникальную систему с расширенным количеством маневров на основе искусственного интеллекта для уклонения от дронов-перехватчиков, сообщил официальный представитель концерна «Калашников» в рамках выставки World Defence Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Разведывательный беспилотник «Скат-350М» получил уникальную систему уклонения от FPV-дронов, работающую на основе искусственного интеллекта, сообщает ТАСС. Новая система расширяет количество маневров аппарата для ухода от дронов-камикадзе и дронов-перехватчиков. По словам представителя концерна «Калашников», благодаря этому новшеству дрон способен спасти себя в большинстве случаев: «Наша статистика свидетельствует о том, что благодаря новейшей системе беспилотник способен спасать себя от дронов-перехватчиков в большинстве случаев. Система показывает себя очень эффективно».

    Количество маневров для уклонения во время полета и выполнения задач было увеличено по пожеланиям заказчиков. Кроме того, аппарат теперь оснащен системой оптической навигации, что позволяет ему работать там, где полностью отсутствует сигнал GPS и ГЛОНАСС.

    «Скат-350М» предназначен для воздушной разведки и сопровождения наземных операций в разных погодных условиях при широком диапазоне температур. Этот беспилотник относится к числу самых востребованных разведывательных аппаратов в зоне проведения спецоперации на Украине. Устройство построено по схеме «летающее крыло», усилено для парашютной посадки и может находиться в воздухе до четырех часов, выполняя задачи на высотах, включая отметки свыше 5 000 м.

    Выставка World Defence Show 2026, где была представлена новинка, проходит в Эр-Рияде с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Российские разработчики также впервые продемонстрировали за границей новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Компания ZALA впервые показала беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

    8 февраля 2026, 13:53 • Новости дня
    Российскую ИИ-платформу для распознавания лиц показали в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ИИ-платформу для высокоточного и быстрого распознавания лиц представила компания NtechLab (технологический партнер Ростеха) на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» в Эр-Рияде.

    ИИ-платформа для высокоточного и быстрого распознавания лиц была представлена российской компанией NtechLab, которая является технологическим партнером Ростеха, на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» в Эр-Рияде, сообщает ТАСС. Разработка способна не только анализировать лица, но и распознавать силуэты, действия людей, транспортные средства и номера автомобилей.

    По данным компании, алгоритм платформы анализирует видеопотоки с городских камер и способен находить разыскиваемых людей буквально за доли секунды. Ранее в Ростехе подчеркивали: «Точность распознавания превышает 99,9%».

    На стенде также были представлены продукты технологического партнера Ростеха – компании «Октава ДМ». В их числе – беспроводной петличный микрофон ЖУК, слуховые аппараты НОТА 2/3, гарнитуры, двухканальная цифровая радиосистема OWS2200 PRO и другие микрофоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия также впервые продемонстрировала за границей новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Компания ZALA впервые представила беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

    9 февраля 2026, 06:29 • Новости дня
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производители танков в США внедряют на свои Abrams российские наработки по защите машин, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    По его словам, американские производители танков начали внедрять российские технологические решения для защиты своих боевых машин, передает ТАСС. Оздоев заявил, что американцы используют российские изобретения на танках Abrams, включая всеракурсную динамическую защиту и методы по снижению заметности техники.

    По его словам, в США также рассматривают возможность уменьшения боевой массы Abrams для повышения их динамичности на поле боя. Оздоев уверен, что американская сторона будет заимствовать и другие российские решения в сфере танкостроения.

    Он подчеркнул, что развитие танкостроения всегда было эволюционным процессом: британский Марк I в начале XX века считался передовой машиной, но сегодня выглядит устаревшим, а советский Т-34 стал революционной заменой легким танкам 30-х годов с тонкой броней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось видео поражения танка Abrams дронами «Упырь».

    Россия уничтожила почти все танки Abrams, которые были переданы

    Украине.

    Минобороны показало уничтожение танка Abrams «Ланцетом» в Курской области.

    9 февраля 2026, 03:24 • Новости дня
    В Германии восхитились мастерством ВС России по управлению БПЛА

    В Германии восхитились мастерством управления БПЛА в центре «Рубикон»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское спецподразделение «Рубикон» показывает высший уровень эффективности управления дронами в условиях современных боевых действий, отметили в немецкой газете Junge Welt.

    «Российское элитное подразделение «Рубикон» демонстрирует, насколько эффективны беспилотники на самом деле: не в комбинированном, а в разобщенном режиме. Децентрализация, численное превосходство вместо координации, постоянная угроза 24 часа в сутки и семь дней в неделю. «Рубикон» – это автономный комплекс уничтожения», – приводит РИА «Новости» выдержку из материала JW.

    Газета подчеркивает, что эффективности подразделения способствует и его независимость, так как его бойцы проводят свою разведку и выбирают собственные цели, без контактов с бригадой, без задач маневрирования, без какой-либо связи с «комбинированным оружием».

    «Его эффективность обусловлена именно разобщенностью, а не интеграцией», – пишет JW.

    Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на базе одного из боевых подразделений был представлен в августе 2024 года. Его ключевые направления деятельности – подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА из  действующих соединений и воинских частей, а также обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на украинском аэродроме операторы центра «Рубикон» уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16. В январе в Минобороны сообщили, что операторы центра «Рубикон» уничтожили на Украине командно-штабные машины и радиолокационные станции, применяя FPV-дроны.

    Газета ВЗГЛЯД так же рассказывала, как ведётся «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только.

    9 февраля 2026, 05:33 • Новости дня
    Посол Беляев: Швеция перестала скрывать военные планы против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стокгольм проводит форсированную модернизацию вооруженных сил и флота, открыто признавая направленность этих инициатив против российской стороны, заявил посол в Стокгольме Сергей Беляев.

    Шведская сторона проводит глубокую и многоплановую модернизацию своей армии ускоренными темпами, указал дипломат в беседе с РИА «Новости».

    Он отметил, что Стокгольм уже даже и не скрывает, что «все эти инициативы направлены против России».

    Глава дипмиссии отметил, что утвержденная парламентом программа «тотальной обороны» на 2025–2030 годы предполагает кратное увеличение расходов. Документ предусматривает закупку принципиально новых типов вооружения и серьезные структурные изменения в войсках. Также анонсирован рост числа призывников и переход к формированию более крупных соединений.

    Отдельное внимание уделяется развитию военного флота, который должен выйти на качественно новый уровень. Командование планирует приобрести четыре фрегата для существенного расширения боевых возможностей. По словам Беляева, это позволит шведским кораблям действовать не только в прибрежных зонах Балтийского моря, но и проводить операции в других регионах.

    Ранее Беляев отмечал, что за прошлый год на посольство России и российское торгпредство в стране совершили более 20 атак с помощью БПЛА. При этом шведские власти виновных так и не нашли.

    9 февраля 2026, 02:40 • Новости дня
    Франция договорилась с Украиной разрабатывать и выпускать беспилотники

    Tекст: Катерина Туманова

    Франция договорилась с украинской стороной совместно разрабатывать и производить беспилотники, заявила в соцсети министр обороны Франции Катрин Вотрен.

    «После встречи с кластером Brave1 и посещения украинского завода боевых беспилотников я подписала со своим коллегой [главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым] письмо о намерениях совместно разрабатывать и производить инновационные оборонные решения, особенно в области беспилотных летательных аппаратов и данных, на благо наших двух стран», – написала Вотрен в соцсети Х.

    По ее словам, «промышленной смелость украинцев» и «технологический и промышленный опыт Франции» могут послужить на благо европейской безопасности.

    «Инициатива Brave 1 Франция – Украина будет запущена в ближайшее время. Мы также обсудили «коалицию желающих» и надежные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине», – добавила глава французского Минобороны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина предложила Канаде поделиться технологиями производства БПЛА. Украина и Норвегия договорились о совместном производстве беспилотников. На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41.

    9 февраля 2026, 07:57 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» заявил о превосходстве С-400 над Patriot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 доказала высокую эффективность в качестве средства поражения современных западных ракет, включая американские ATACMS, в зоне СВО и недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта, сообщил заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Александр Ведров.

    По его словам, российская зенитная ракетная система С-400 показала высокую эффективность в борьбе с современными западными ракетами, включая американские ATACMS, как в зоне спецоперации на Украине, так и во время недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта, передает ТАСС.

    Ведров сообщил, что успешное применение С-400 в боевых условиях продемонстрировало значительное превосходство этой системы над основным зарубежным конкурентом – американским Patriot. Ведров отметил, что этот фактор существенно повысил интерес зарубежных стран к российской системе.

    Он также уточнил, что пока нецелесообразно раскрывать список ближневосточных государств, проявляющих интерес к С-400. По словам топ-менеджера, основная причина в жесткой и недобросовестной конкуренции со стороны ряда зарубежных экспортеров, которые оказывают давление на потенциальных покупателей с целью получить преимущества на рынке систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия применяла на Украине зенитные ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Турция заявила о готовности использовать С-400 при возникновении угроз.

    В Турции отрицали заключение соглашения с США по системам С-400 и программе F-35.

    9 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке

    «Северяне» рассказали о тщетной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Хатненском участке фронта разгромили попытки ВСУ двумя штурм-группами вернуть утраченные позиции в населенном пункте Чугуновка.

    «В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство. Населенный пункт под контролем ВС России. Ударами авиации поражены позиции 159 омбр в районе Колодезного. Штурмовые группы «Северян» продвинулись на двух участках на 150 м», – сообщили бойцы связанному с группой войск Telegram-каналу «Северный ветер».

    На всех участках фронта в Харьковской области идут тяжелые бои, штурмовые группы «Северян» продвигаются вглубь.

    В районе Старицы штурмовики зачистили участок лесного массива, продвинувшись на 150 м, а в районе Волчанских Хуторов по позициям ВСУ в лесопосадках отработала российская авиация. Уничтожены позиции 113 обр ТРО и 159 омбр ВСУ.

    В Сумском районе «Северяне» продвинулись на десяти участках, в Краснопольском –на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 950 м.

    По словам бойцов, противник провел две контратаки в районе Мирополья, но комплексным огнем атаки их были отражены, все штурм-группы ВСУ уничтожены.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку. Военный эксперт Дандыкин заявил об «эффекте домино» после освобождения Чугуновки. Российские войска установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области.

