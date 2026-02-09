  • Новость часаЛичность стрелявшего в генерала Алексеева установили за несколько часов
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    9 февраля 2026, 08:39 • Новости дня

    Лавров заявил о «настырных попытках» Европы проникнуть в Черноморский регион

    Лавров: Европа настырно продирается в Черноморский регион

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны «настырно продираются» в Черноморский регион, игнорируя деятельность Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Итоги недели», фрагмент которого показал НТВ, заявил, что европейские страны настойчиво стремятся расширить свое влияние в Черноморском регионе, при этом обходя Организацию черноморского экономического сотрудничества, передает ТАСС.

    Министр также провел параллель с Арктикой, где, по его словам, наблюдается аналогичная политика со стороны европейских стран.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан предупредил, что атаки на суда у турецких берегов в Черном море могут сделать этот регион недоступным для торговли и перемещения людей.

    Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что в случае военной агрессии со стороны Европы Россия применит все доступные средства для полноценного ответа.

    8 февраля 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    @ Braze_Baiba

    Tекст: Дарья Григоренко

    В тени громких заявлений Белого дома, заместитель советника по нацбезопасности Энди Бейкер стал ключевой фигурой, формирующей новую линию США по отношению к Европе, выступая против расширения НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, за кулисами формирующейся внешнеполитической линии администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса ключевую роль играет Энди Бейкер. Несмотря на крайне низкий публичный профиль, Бейкер оказывает заметное влияние на политику Вашингтона, особенно в вопросах отношений с союзниками в Европе и формирования новых приоритетов национальной безопасности США.

    Идеологически Бейкер близок к крылу «реалистов» в Республиканской партии, скептически относящихся к военному вмешательству за рубежом и традиционным американским альянсам. Администрация называет это подходом «гибкого реализма», где национальные интересы США ставятся выше абстрактных идеалов и международных обязательств. По мнению ряда европейских дипломатов, именно влияние Бейкера объясняет новую конфронтационную риторику Вашингтона в отношениях с Европой.

    В Белом доме Бейкера характеризуют как выдающегося стратега и интеллектуала, чьи идеи находят поддержку и у вице-президента, и у таких единомышленников, как Элбридж Колби. Их объединяет желание переориентировать ресурсы США на противодействие Китаю и сократить присутствие в Европе. Эксперты считают, что «гибкий реализм» Бейкера и его влияние на Вэнса могут существенно определять внешнюю политику республиканцев в будущем, особенно если последний станет кандидатом на президентских выборах 2028 года.

    Ранее сообщалось, что непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос.

    8 февраля 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Востоковед Семенов: Арабский мир не приветствует террористические методы Украины

    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ОАЭ хорошо понимают ужасы терроризма и его последствия. Кроме того, Абу-Даби и Москву связывают долгие годы плодотворного сотрудничества по линии спецслужб, что и обеспечило эффективное задержание преступника, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник.

    «У России и ОАЭ выстроились достаточно плотные контакты по линии взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов. Многие аспекты подобного сотрудничества были оговорены еще в договоре о стратегическом партнерстве Москвы и Абу-Даби, подписанном в 2019 году», – напоминает востоковед Кирилл Семенов.

    «В этом документе достаточно подробно описывались намерения сторон о совместном противодействии терроризму и международной преступности. Соответственно, задержание исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева – не разовая операция, а результат долгого и плодотворного сотрудничества», – подчеркивает он.

    «При чем детальная работа с ОАЭ стартовала еще за несколько лет до начала СВО. Соответственно, Москва и Абу-Даби сумели сформировать успешный фундамент взаимодействия спецслужб, который и помогает сторонам осуществлять достаточно сложные операции в кратчайшие сроки», – акцентирует собеседник.

    «Несмотря на то, что взаимные обязанности, обусловленные договором, в данном случае сыграли решающую роль, важно учесть и тот факт, что ОАЭ, как и арабский мир в целом, не приветствуют террористические методы, применяемые Украиной в рамках текущего конфликта. Страны Ближнего Востока хорошо понимают ужасы подобных деяний и всегда стараются дать им отпор», – заключил Семенов.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь, «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    8 февраля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Благодаря эффективным действиям агентурной сети российских спецслужб удалось в кратчайшие сроки определить путь отступления организаторов преступления, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дубае был задержан исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    «Важно отметить, что задержание преступника состоялось в кратчайшие сроки. Это указывает на высокий профессионализм отечественных спецслужб. Скорее всего, столь быстрый выход на исполнителя объясняется задействованием широкой агентурной сети, члены которой предоставили оперативникам всю необходимую информацию», – сказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    «Интересно, почему в качестве места «отступления» был выбран именно Дубай. Этот город достаточно редко упоминается в сводках как территория, куда сбегают киллеры. Тем не менее, на мой взгляд, организаторы исходили из того, что речь идет о крупном мегаполисе, в котором пребывает большое число иностранцев», – рассуждает он.

    «То есть в таком месте при желании и должной подготовке достаточно просто затеряться и залечь на дно. Однако преступнику данный фактор не помог. При этом не стоит удивляться, что исполнителю удалось покинуть Россию. Данный факт ни в коем случае не говорит о нерасторопности представителей наших спецслужб», – продолжает собеседник.

    «Все-таки подобные покушения планируются с невероятной дотошностью. Расписывается буквально каждый шаг. Для осуществления преступления необходимо найти подходящий пистолет с глушителем, скрупулезно изучить график работы и привычки жертвы. И конечно, способы выезда из страны также просчитываются до мельчайших подробностей», – отмечает эксперт.

    «Скорее всего, покушение было совершено за два часа до времени вылета в ОАЭ. Соответственно, преступника где-то неподалеку от места стрельбы могла поджидать машина, которая и доставила его в аэропорт. За столь короткий промежуток выяснить все необходимые детали о личности злоумышленника попросту невозможно», – поясняет он.

    «Отдельно стоит поблагодарить и власти Объединенных Арабских Эмиратов. Факт задержания преступника на территории этой страны говорит о том, что между спецслужбами наших государств налажен нормальный рабочий контакт, который позволяет оперативно решать любые проблемы без бюрократических проволочек», – добавляет собеседник.

    «С ОАЭ мы работаем плодотворно и выверено. Стороны обращаются друг к другу по всем возникающим вопросам. Это абсолютно правильная и здоровая ситуация, которая и должна складываться в среде стран, готовых бороться с терроризмом и международной преступностью», – заключил Гончаров.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    9 февраля 2026, 02:55 • Новости дня
    Ростех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый барражирующий боеприпас Ростеха с Х-образным крылом отличается высокой помехоустойчивостью и маневренностью, рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    «Еще одна наша новая разработка – барражирующий боеприпас. Аппарат с Х-образным крылом и дальностью применения почти под сотню километров. Его боевой части достаточно, чтобы вывести из строя танк, БМП, комплекс ПВО, пункт управления БПЛА, командный пункт и так далее», – заявил он ТАСС.

    Оздоев добавил, что барражирующие боеприпасы отличаются высокой помехоустойчивостью и маневренностью, что позволяет пикировать на цель с удобных ракурсов, попадая в самые уязвимые места.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов. Ростех обещал показать на выставке в Эр-Рияде снаряд для борьбы с дронами. Специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    8 февраля 2026, 23:25 • Новости дня
    Прокуратура организовала проверку инцидента с лифтом в Жуковском

    Tекст: Катерина Туманова

    Прокуратура Московской области намерена проверить обстоятельства инцидента, в результате которого медицинская помощь потребовалась 40-летнему мужчине.

    «По предварительной информации, вечером 8 февраля 2026 года в одном из многоквартирных домов на ул. Амет-Хана Султана в городе Жуковский произошел резкий подъем пассажирского лифта на 17 этаж с последующей остановкой», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    В момент происшествия в кабине лифта находился мужчина, которому впоследствии  потребовалась медицинская помощь.

    Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере безопасной эксплуатации лифтового оборудования, в том числе деятельности управляющей компании и организации, отвечающей за техническое обслуживание лифтового оборудования, сообщили в ведомстве.

    В региональном управлении СК России устанавливают обстоятельства происшествия.

    «Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства», – заявили в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дагестане дверь лифта обрушилась на кабину с детьми. В Уфе спасли двух подростков из упавшего лифта. В правительстве призвали ускорить замену лифтов в многоэтажках.

    8 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    Лавров назвал преступления Эпштейна «чистой воды сатанизмом»
    Лавров назвал преступления Эпштейна «чистой воды сатанизмом»
    @ Скриншот с видео НТВ

    Tекст: Катерина Туманова

    Там пытаются искать какие-то русские следы, но эта тема имеет отношение к обнажению того лица, которое называется коллективный Запад, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, который называется коллективный Запад и который называется глубинное, даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром. То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм (экстремистская организация, запрещенная в РФ. – прим. ВЗГЛЯД), наверное, нормальному человеку объяснять не нужно», – сказал министр в интервью телеканалу НТВ.

    Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними ради сексуальной эксплуатации. В июле того же года его тело было обнаружено в тюрьме, следствие назвало причиной смерти  самоубийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯЛ, 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации данных по делу Эпштейна, общий объем которых составил более 3,5 млн файлов. В феврале стало известно, что Минюст США экстренно удалил тысячи документов по делу Эпштейна. При это брат Эпштейна обвинил Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме.


    8 февраля 2026, 23:13 • Новости дня
    В Белгородской области предложили на время вывезти школьников в безопасные регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Белгородской области предложили уязвимым категориям граждан и школьникам временный выезд в более безопасные регионы на фоне сложной ситуации с энергообеспечением из-за обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024-2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы – в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы – с губернаторами сейчас проговариваем», – написал Гладков в Telegram-канале.

    Губернатор уточнил, что кроме школьников временное размещение в других субъектах России власти готовы организовать для многодетных семьей, семей с детьми-инвалидами и одиноким пенсионерам.

    «Эти категории требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы», – отметил Гладков.

    В понедельник, 9 февраля, часть школ и вузов в Белгороде будет работать в режиме дистанционного обучения (список). Часть поликлиник, где наблюдаются перебои с теплоснабжением, меняет режим работы (список). В части Белгорода могут быть перебои с водой.

    Что касается мер по возобновлению подачи тепла, губернатор отметил, что восстановительные работы продолжаются. «По мере их выполнения, когда мы увидим, что наша ТЭЦ будет готова к подаче тепла, мы будем заполнять систему отопления и подавать теплоноситель в жилые дома, в социальные объекты, в коммерческие предприятия», – сообщил Гладков.

    В связи со сложной ситуацией пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы. В понедельник с 8 утра в городе будут открыты дополнительные пять пунктов обогрева.

    Детские сады в Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, также будут работать круглосуточно и принимать дошкольников на ночь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков доложил Владимиру Путину о последствиях украинского обстрела Белгородской области в ночь на 6 февраля, тогда же губернатор сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после обстрела ВСУ. В субботу, 7 февраля, в Белгороде зафиксированы два ракетных удара, в результате которых повреждены инфраструктурные объекты, сообщил мэр Валентин Демидов.

    9 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева

    В Москве опрошены соседи участников покушения на генерала Алексеева

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранители посетили несколько квартир в доме, где проживали задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, и опросили их соседей, сообщили жители дома.

    Сотрудники полиции провели опрос соседей Виктора Васина и Любомира Корбы, задержанных по подозрению в причастности к покушению на первого заместителя начальника главного управления Генштаба ВС России Владимир Алексеева, передает РИА «Новости».

    По словам местных жителей, правоохранители заходили в несколько квартир, просили подняться на этаж и быть понятыми. Одна из соседок Васина сообщила, что полиция пришла в пятницу вечером и обошла несколько квартир в их подъезде.

    Соседи Корбы подтвердили, что ранее о нем уже спрашивали сотрудники полиции.

    В воскресенье, 8 февраля, ФСБ сообщила, что при совершении покушения на генерала Алексеева пособниками стали Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая, а исполнителем – Любомир Корба. По данным ведомства, Васин был задержан в Москве, Серебрицкая выехала на Украину, а Корба задержан в Дубае и выдан российской стороне.

    Напомним, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное. Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.


    9 февраля 2026, 01:01 • Новости дня
    Лавров строкой из песни Высоцкого ответил на поиски «русского следа» в деле Эпштейна

    Лавров цитатой Высоцкого ответил на поиски «русского следа» в деле Эпштейна

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией ответил на попытки американских властей найти «русский след» в деле финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, приведя цитату из Высоцкого.

    «Там пытаются искать какие-то «русские следы» во всей этой куче. Как пел Высоцкий, «Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке», – сказал Лавров в интервью НТВ.

    По словам министра, подобные заявления относятся к тому, что называется коллективный Запад или «глубинное государство», которое уже превратилось в «глубинный союз».

    В этой же беседе глава российского МИД отметил, что нормальному человеку объяснять не нужно, что всё, описанное в документах по делу Эпштейна «чистой воды сатанизм».

    Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними ради сексуальной эксплуатации. В июле того же года его тело было обнаружено в тюрьме, следствие назвало причиной смерти  самоубийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯЛ, 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации данных по делу Эпштейна, общий объем которых составил более 3,5 млн файлов. В феврале стало известно, что Минюст США экстренно удалил тысячи документов по делу Эпштейна. При этом брат Эпштейна обвинил Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме.

    При этом французский политик Филиппо высмеял приписываемое России распространение слухов о связи Макрона и Эпштейна.

    9 февраля 2026, 02:25 • Новости дня
    Пособник покушения на генерала Алексеева с 2016 года тщетно искал работу

    Tекст: Катерина Туманова

    Виктор Васин, задержанный за пособничество при покушении на генерал-лейтенанта Алексеева, размещал резюме на разных площадках и искал работу последние восемь лет.

    С 2016 года Виктор Васин активно искал работу в кадровых службах и сфере управления персоналом. Также он рассматривал варианты трудоустройства преподавателем ОБЖ или начальником штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, при этом по образованию был инженером связи, передает ТАСС, ссылаясь на изученные документы.

    В резюме Васин указывал, что дисциплинирован, ответственен, способен принимать взвешенные решения и ориентироваться в сложных ситуациях. Он отмечал свою физическую выносливость, уровень английского языка выше среднего и наличие водительских прав категории В.

    У Васина также имеется задолженность более 831 тыс. рублей, которую взыскивают в принудительном порядке.

    Напомним, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    8 февраля ФСБ сообщила, что при совершении покушения на генерала Алексеева пособниками стали Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая, а исполнителем – Любомир Корба. По данным ведомства, Васин был задержан в Москве, Серебрицкая выехала на Украину, а Корба задержан в Дубае и выдан российской стороне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное. Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева.

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.

    8 февраля 2026, 21:55 • Новости дня
    Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит официально извинилась за дружбу с Эпштейном

    Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит извинилась за дружбу с Эпштейном

    Tекст: Катерина Туманова

    Кронпринцесса Норвегии принесла пространные извинения за свою дружбу с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном, в то время как ее старшему сыну предъявлены обвинения в жестоком обращении в суде.

    Кронпринцесса Метте-Марит, которая замужем за наследником норвежского престола, была причастна к последнему выпуску «Досье Эпштейна», в котором содержатся электронные письма, отправленные принцессой и Эпштейном друг другу, что свидетельствует о многолетней дружбе, пишет британская Mirror.

    Королевский дом Норвегии опубликовал заявление Метте-Марит, которое было переведено на английский язык, и в котором она приносит искренние извинения народу Норвегии и своей семье, которые оказались вовлечены в этот скандал.

    «Я хотела бы выразить глубочайшее сожаление по поводу моей дружбы с Джеффри Эпштейном. Для меня важно извиниться перед всеми вами за то, что я разочаровал вас. Содержание некоторых сообщений между мной и Эпштейном не отражает того человека, которым я хочу быть. Я также приношу извинения за ситуацию, в которую я поставила королевскую семью, особенно короля и королеву», – сказано в заявлении норвежской принцессы.

    Извинения Метте-Марит были представлены в более пространном заявлении Королевского дома Норвегии, в котором подчеркивалось ее глубокое сожаление по поводу связи с Эпштейном. Заявление дворца начиналось словами: «Мы понимаем реакцию людей на то, что произошло в последние дни. Кронпринцесса решительно отрицает жестокое обращение и преступные действия Эпштейна. Она очень сожалеет о том, что недостаточно рано поняла, каким человеком он был».

    Завершается заявление о том, что принцессе нужно время, чтобы прийти в себя».  Извинения норвежской принцессы были принесены в связи с тем, что ее старший сын, Мариус Борг Хейби, отвечает перед судом в Осло по обвинению в изнасиловании, жестоком обращении в близких отношениях и актах насилия в отношении другого близкого человека, угрозах убийством и многочисленных нарушениях правил дорожного движения.

    Судебный процесс начался 3 февраля и, как ожидалось, продлится не менее семи недель. Несмотря на длительный судебный процесс, Хейби будет присутствовать в суде один, поскольку его мать и отчим, наследный принц Хокон, подтвердили, что не будут присутствовать в суде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд Осло отправил сына норвежской кронпринцессы Хейби под стражу на один месяц. Сын кронпринцессы Норвегии ранее обвинен в четырех изнасилованиях. Опрос показал резкое падение доверия к кронпринцессе Норвегии из-за Эпштейна.

    8 февраля 2026, 22:25 • Новости дня
    При пожаре в Лисичанске погибли мать и трое детей, двое сыновей спаслись

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером воскресенья, в 18.23 спасатели в Лисичанске Луганской Народной Республики получили сообщение о пожаре в частном доме на улице Любови Шевцовой, в доме находились пятеро несовершеннолетних детей с матерью, сообщили в ГУ МЧС России по ЛНР.

    «По прибытии наблюдалось открытое горение по всей площади дома – 80 кв м. Два  мальчика – восьми и 16-и лет – успели разбить окно и выбраться из горящего дома до прибытия спасателей. Они госпитализированы в медучреждение», – сообщили в канале ведомства в Max.

    Когда в работу включилось звено газодымозащитной службы, то в ходе разведки на месте пожара были обнаружены две девочки, двух и пяти лет без признаков жизни. А также 39-летняя мать и 12-летний мальчик.

    Двух выживших в пожаре детей доставят в детскую республиканскую больницу.

    «Дети госпитализированы в лисичанскую больницу с отравлением продуктами горения и резаными ранами верхних конечностей. Для дальнейшего обследования и лечения заберем мальчиков в Луганск, в республиканскую детскую», – рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.

    Она добавила, что Следственный комитет России возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование трагедии продолжается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, задержан хозяин дома в Хакасии, где при пожаре погибли три человека. При пожаре в Чайковском Пермского края пострадали девять человек.

    8 февраля 2026, 22:55 • Новости дня
    Поверенный в делах России в Турции охарактеризовал отношения стран

    Tекст: Катерина Туманова

    Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов в интервью турецкой газете охарактеризовал российско-турецкие отношения как стратегическое партнерство.

    Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов заявил, что в последние годы отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства, приводит слова российского посла газета Hibya.

    Иванов отметил, что Россия и Турция работают над флагманскими проектами, которые являются доказательством сотрудничества такого уровня.

    Касаясь сирийского вопроса, Иванов заявил, что Россия хотела бы видеть Сирию стабильной, сильной и сплоченной страной.

    По его словам Россия видит будущее мира в строительстве Большого Евразийского пространства и что многополярная система означает справедливое распределение ресурсов и структуру без монополий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Турция завершила переговоры о продлении на один год контрактов на импорт российского газа объемом 22 млрд кубометров. Турецкий источник сообщил о надежде страны на снятие антироссийских санкций.


    9 февраля 2026, 00:05 • Новости дня
    Космонавт Федяев перед стартом на МКС сварил для коллег борщ

    Tекст: Катерина Туманова

    Космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев приготовил для коллег по миссии Crew-12 и персонала космодрома русский борщ.

    «Сегодня я приготовил традиционное русское блюдо – борщ. Я приготовил его для своей команды, для тех, кто нас поддерживает», цитирует РИА «Новости» космонавта на предстартовой пресс-конференции.

    Коллеги по космической миссии Джессика Меир и Софи Адено оценили борщ от Федяева репликой «Очень вкусно!»

    При этом в 2024 году космонавт Константин Борисов показывал, что представляет собой борщ в космосе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский космонавт Андрей Федяев начал предстартовую подготовку в США перед участием в миссии Crew-12. НАСА назвало дату запуска к МКС миссии Crew-12 с космонавтом Федяевым. Роскосмос сообщил о готовности Федяева к полёту на Crew Dragon.

    9 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Археологи установили реальность боевых слонов при переходе Ганнибалом Альп

    Tекст: Катерина Туманова

    Поход Ганнибала со слонами через Альпы – один из самых легендарных моментов в истории, долгое время считавшийся легендой, однако археологи обнаружили кость, доказывающую, что легенда описывала реальность во время Второй Пунической войны.

    Во время Второй Пунической войны карфагенский полководец Ганнибал, как известно, использовал огромных боевых зверей с разрушительной силой против римских войск. До сих пор почти все свидетельства о слонах основывались на исторических описаниях и изображениях сражений, созданных художниками.

    Однако в 2020 году археологи обнаружили единственную кость, захороненную под кабинетом врача в Кордовской провинциальной больнице в Испании, пишет Daily Mail.

    Радиоуглеродный анализ образца кости позволил датировать смерть животного концом IV – началом III веков до нашей эры, что совпадает со временем Второй Пунической войны.

    Кроме кости, археологи обнаружили следы разрушений древнего города, а также 12 каменных шаров от осадных орудий, тяжелые наконечники стрел от скорпионов и карфагенские монеты, отчеканенные в Картахене между 237 и 206 годами до нашей эры. Все эти находки свидетельствуют о том, что город подвергся карфагенскому нападению именно в период Второй Пунической войны.

    «С археологической точки зрения, уровень разрушений, задокументированный в Колина-де-лос-Кемадос, хорошо вписывается в формирующуюся картину событий, связанных со Второй Пунической войной», – пишут ученые в Journal of Archaeological Science: Reports.

    Они считают, что кость маловероятно могла быть привезена для торговли или других целей, так как была слишком мала и не представляла ценности для путешественников.

    Исследователи заключают, что находка может стать одним из немногих прямых археологических свидетельств использования боевых слонов в античности на Западе Европы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, египтолог Виктор Солкин рассказал, что нераскопанный храм эпохи Рамзеса II в провинции Сохаг может стать громким открытием для мировой археологии. Археологи нашли руины монастыря византийских монахов в Египте. «Лик» Мелони нашли при реставрации в римской базилике.

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров

    Личности обвиняемых в покушении на генерала Генштаба Владимира Алексеева раскрыты. Исполнитель преступления, уроженец Тернопольской области Любомир Корба был задержан в Дубае, а его подельник Виктор Васин – в Москве. Еще одна участница преступления Зинаида Серебрицкая сумела сбежать на Украину. Что известно об исполнителе покушения и его пособниках? Подробности

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Как французов заставят рожать детей

    «Революционные перемены», как заявляют французские политики, должны наступить в демографической политике Франции. А глава государства Эммануэль Макрон и вовсе потребовал провести «демографическое перевооружение». Какие меры предложены французскими властями для этого и сработают ли они? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

