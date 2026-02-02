Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам, не моргнув глазом ответили, – конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?0 комментариев
Сын норвежской кронпринцессы, переписывавшейся с Эпштейном, обвинен в четырех изнасилованиях
Норвежская кронпринцесса Метте-Марит фигурирует в материалах дела Эпштейна более тысячи раз, при этом ее сын ждет суда по обвинениям сразу в нескольких изнасилованиях.
Имя кронпринцессы более тысячи раз упоминается в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, передает ТАСС со ссылкой на газету VG.
В опубликованных 30 января Минюстом США материалах раскрываются подробности их общения. В открытой переписке Метте-Марит и Эпштейн договариваются о встречах и обмениваются праздничными поздравлениями.
Ранее кронпринцесса заявляла, что встречалась с финансистом несколько раз в период с 2011 по 2013 год. Отдельно внимание СМИ привлекло уголовное дело в отношении ее сына Мариуса Борга Хейби.
В августе 2025 года прокуратура Осло предъявила Хейби обвинения по 32 пунктам, среди которых четыре изнасилования, пишет РИА «Новости».
В январе газета Aftenposten писала, что по совокупности статей ему может грозить до 16 лет тюрьмы. Суд над Хейби начнется в окружном суде Осло 3 февраля.
Ранее юристы, представляющие интересы более 200 жертв Эпштейна, потребовали удалить сайт Минюста США, где раскрыты личные данные пострадавших.
Также среди файлов Эпштейна выявили упоминания о русской модели и бывшем президенте ЮАР Джейкобе Зуме. Кроме того, там нашли десятки неотредактированных снимков обнаженных людей.