ДНК-экспертиза раскрыла новую жертву маньяка Теда Банди Лору Энн Эйми

Tекст: Мария Иванова

Американским следователям удалось установить еще одну жертву Теда Банди и официально закрыть дело почти полувековой давности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Associated Press.

Анализ ДНК подтвердил, что серийный убийца несет ответственность за гибель семнадцатилетней Лоры Энн Эйми в штате Юта в 1974 году.

Девушка пропала после того, как ушла с вечеринки по случаю Хэллоуина, а примерно через месяц ее обнаженное и связанное тело обнаружили на обочине одной из автомагистралей.

«Сейчас у нас есть неопровержимые доказательства того, что Тед Банди убил Лору, и мы может объявить, что это дело официально закрыто», – заявил шериф Майк Смит.

Связать убийство с Банди помогла новая технология, позволяющая извлекать ДНК даже из небольших, поврежденных и смешанных образцов. Полученный генетический профиль совпал с образцом серийного убийцы. Банди был казнен на электрическом стуле в 1989 году, его связывают с убийством более 30 девушек и девочек в нескольких штатах США в 1970-е годы, а его арест вызвал широкий резонанс, поскольку многие считали его обаятельным человеком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обвиняемый в убийствах детей и женщины в Кузбассе в 1990-х годах был найден благодаря современной генетической экспертизе.

В Югре убийца школьницы 2011 года был вычислен по массовому сбору и анализу ДНК у двух тысяч местных жителей.

Следователи Москвы спустя 27 лет установили личность мужчины, убившего девятилетнюю девочку в 1999 году, по результатам сложных молекулярно-генетических экспертиз.