В Европе указали на риск непризнания США спецпосланника ЕС по Украине

Euronews: США могут не признать спецпосланника ЕС по Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

США могут не признать мандат возможного спецпосланника Евросоюза по Украине и не допустить его к переговорам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Euronews. «На сегодняшний день гарантии того, что американцы признают легитимность специального посланника ЕС и включат его в строго конфиденциальные обсуждения, нет», – приводит канал оценку перспектив.

По данным Euronews, в Евросоюзе усиливается курс на прямой диалог с Россией для завершения конфликта на Украине. Отмечается, что европейские лидеры рассматривают идею назначения специального посланника ЕС по украинскому урегулированию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о возможном начале переговоров Европы с президентом Владимиром Путиным из-за несоответствия политики США интересам ЕС. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с российским лидером.