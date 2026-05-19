В Европе указали на риск непризнания США спецпосланника ЕС по Украине

Euronews: США могут не признать спецпосланника ЕС по Украине
Вашингтон может не допустить будущего спецпосланника Евросоюза по Украине к ключевым переговорам, хотя в самом ЕС усиливаются призывы к прямому диалогу с Россией, отмечают западные издания.
США могут не признать мандат возможного спецпосланника Евросоюза по Украине и не допустить его к переговорам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Euronews. «На сегодняшний день гарантии того, что американцы признают легитимность специального посланника ЕС и включат его в строго конфиденциальные обсуждения, нет», – приводит канал оценку перспектив.
По данным Euronews, в Евросоюзе усиливается курс на прямой диалог с Россией для завершения конфликта на Украине. Отмечается, что европейские лидеры рассматривают идею назначения специального посланника ЕС по украинскому урегулированию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о возможном начале переговоров Европы с президентом Владимиром Путиным из-за несоответствия политики США интересам ЕС. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с российским лидером.