ФСБ сорвала поставки кокаина из Латинской Америки в Европу на 6 млрд рублей

Tекст: Мария Иванова

ФСБ пресекла две крупные поставки кокаина из Латинской Америки в страны Евросоюза, изъяв в общей сложности более 1800 кг наркотика на сумму не менее 6 млрд рублей, передает ТАСС. В Центре общественных связей ведомства сообщили, что операция проходила в марте и апреле 2025 года.

В марте в рамках контроля за иностранцами, прибывшими в Россию, была выявлена причастность к наркоторговле гражданина Украины и его сообщника, получившего российское гражданство в 2022 году. По данным ФСБ, задержанные работали на европейскую преступную группировку и планировали переправить в Евросоюз особо крупную партию кокаина, которую ранее незаконно ввезли из Латинской Америки. При попытке перевозки у них изъяли 1110 кг вещества.

В апреле схожую схему попытались реализовать двое граждан одного из государств Южной Америки. Они также прибыли в Россию и готовили к отправке в Европу 725 кг кокаина, однако были задержаны спецслужбами. По информации ЦОС ФСБ, совокупная оптовая стоимость изъятых партий составила не менее 6 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники таможни обнаружили в одном из контейнеров, прибывших морским судном из Эквадора в Петербург, тайники с 61 кг запрещенных веществ.

Во вторник правоохранители в восьми регионах России провели масштабную операцию по задержанию участников сообщества, причастных к распространению наркотиков через криминальный онлайн-маркетплейс.