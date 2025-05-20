Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.0 комментариев
В России пресекли сеть распространения наркотиков через даркнет
Правоохранители в восьми регионах провели масштабную операцию по задержанию участников сообщества, причастных к обеспечению работы криминального онлайн-маркетплейса, распространявшего наркотики, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемые обеспечивали функционирование маркетплейса в теневом сегменте интернета, через который распространялись наркотики и предоставлялись другие криминальные услуги, указала Волк в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, часть участников работала в IT-компании и отвечала за бесперебойную работу онлайн-площадки, используя современные технологии для защиты от блокировок и взломов. Также среди подозреваемых установлены сотрудники криптовалютного обменного сервиса, принимавшие платежи за запрещенные вещества.
Правоохранители одновременно провели 28 обысков в жилищах и коммерческих помещениях на территории восьми регионов. Изъято компьютерное оборудование, документы и иные предметы, которые могут выступать доказательствами по делу.
Семерым задержанным предъявлены обвинения, их арестовали. Устанавливаются другие подозреваемые, причастные к деятельности преступного сообщества.
В мае в одном из контейнеров, прибывших на морском судне из Эквадора в Петербург, обнаружили тщательно замаскированные тайники с 61 кг кокаина.