Криштиану Роналду попал в заявку Португалии на шестой мундиаль

Tекст: Тимур Шайдуллин

41-летний Криштиану Роналду вошел в окончательную заявку национальной команды Португалии на чемпионат мира по футболу 2026 года, который станет для него шестым.

О включении форварда в итоговый список игроков сборной сообщила пресс-служба национальной федерации, пишут «Известия». В публикации на сайте организации говорится: «Избранные для чемпионата мира 2026 года: <...> Криштиану Роналду («Аль-Наср»)».

Таким образом, Роналду продолжит уникальную серию выступлений на мировых первенствах. Вместе с Лионелем Месси он остается одним из двух действующих футболистов, принимавших участие в пяти чемпионатах мира.

Ранее подобного достижения добивались только мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, а также немец Лотар Маттеус.

Ранее саудовский клуб «Аль-Наср» с Роналду в составе уступил японской «Гамбе» в финале азиатской Лиги чемпионов со счетом 0:1. До этого Криштиану Роналду забил 40-й гол в отборочных турнирах чемпионатов мира и стал единоличным рекордсменом по этому показателю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпионат мира 2026 года по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.