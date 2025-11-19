Определены участники стыковых матчей ЧМ-2026

Tекст: Алексей Дегтярев

В первую корзину попали сборные Италии, Дании, Турции и Украины, во вторую – Польша, Уэльс, Чехия и Словакия, передает ТАСС.

В третью попали Ирландия, Албания, Косово и Босния и Герцеговина, в четвертую – Румыния, Швеция, Северная Македония и Северная Ирландия.

Жеребьевка стыковых матчей назначена на четверг. Согласно формату, команды из первой корзины сыграют с представителями четвертой, а со второй – с коллектива третьей корзины. В плей-офф включены полуфиналы и финалы, которые состоятся 26 и 31 марта соответственно.

В стыковых поединках примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах европейской квалификации, а также четыре обладателя первых мест в своих группах Лиги наций, завершившие отбор ниже второго места, среди которых Румыния, Северная Ирландия, Швеция и Северная Македония.

Победители полуфиналов продолжат борьбу за выход в финал, чтобы получить место на чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, а финальная жеребьевка запланирована на 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Напомним, сборная Португалии победила Армению со счетом 9:1 и досрочно вышла на чемпионат мира 2026 года.

Также сборная Норвегии в ходе последнего тура отборочной части разгромила итальянскую сборную со счетом 4:1 и тоже вышла на ЧМ-2026.