Через азербайджанскую границу из Ирана вывезли 246 россиян
Через границу Азербайджана из Ирана эвакуировали 246 россиян после ударо
Из охваченного ударами США и Израиля Ирана через азербайджанскую границу эвакуированы 246 россиян, всего территорию республики покинул 1161 человек, сообщили в погранслужбе.
Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила данные о беженцах, передает РИА «Новости». Общее число вывезенных людей достигло 1161 человека.
«С 28 февраля до 10.00 утра 4 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 246 граждан России», – заявили в ведомстве.
США и Израиль в субботу приступили к ударам по иранским объектам, включая Тегеран. Атаки происходят на фоне провала переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран отвечает ударами по израильской территории и американским базам на Ближнем Востоке.
В ходе атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент Владимир Путин назвал произошедшее циничным нарушением норм морали и права. МИД России призвал стороны к срочной деэскалации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двое сотрудников российского посольства и группа граждан эвакуировались из Ирана через пункт пропуска «Астара».