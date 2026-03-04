Через азербайджанскую границу из Ирана вывезли 246 россиян

Через границу Азербайджана из Ирана эвакуировали 246 россиян после ударо

Tекст: Мария Иванова

Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила данные о беженцах, передает РИА «Новости». Общее число вывезенных людей достигло 1161 человека.

«С 28 февраля до 10.00 утра 4 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 246 граждан России», – заявили в ведомстве.

США и Израиль в субботу приступили к ударам по иранским объектам, включая Тегеран. Атаки происходят на фоне провала переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран отвечает ударами по израильской территории и американским базам на Ближнем Востоке.

В ходе атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент Владимир Путин назвал произошедшее циничным нарушением норм морали и права. МИД России призвал стороны к срочной деэскалации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое сотрудников российского посольства и группа граждан эвакуировались из Ирана через пункт пропуска «Астара».