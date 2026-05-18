Минобороны сообщило о начале тренировки ядерных частей в Белоруссии
Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения началась в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Мероприятие проводится под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил и первого заместителя министра обороны страны.
В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что тренировка направлена на повышение готовности вооруженных сил к использованию современных средств поражения, включая специальные боеприпасы.
Кроме того, Минобороны уточняет, что основной целью учений является совершенствование подготовки личного состава, а также проверка готовности вооружения и техники к выполнению задач, в том числе в непредусмотренных планом районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года белорусские и российские военные отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия в рамках учений «Запад-2025».
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал вопрос использования данного вооружения важной частью стратегического сдерживания.
Ранее российские специалисты завершили подготовку белорусских экипажей оперативно-тактических комплексов «Искандер».