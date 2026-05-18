Маск заявил о скором прорыве в межпланетных полетах

Маск заявил о грядущем прорыве в создании многоразовых сверхтяжелых ракет
Ожидаемый в этом году технологический прорыв в разработке полностью многоразовых ракет Starship сделает возможным строительство автономных городов на Луне и Марсе, заявил американский предприниматель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск.
Выступая на форуме в Тель-Авиве, бизнесмен подчеркнул исключительную важность этого события для будущего человечества.
«Я думаю, что... Starship будет полностью многоразовым. Это фундаментальный прорыв, необходимый для создания межпланетной жизни, распространения сознания за пределы Земли и создания самоподдерживающихся, саморазвивающихся городов на Луне, Марсе и в других местах Солнечной системы», – заявил Маск.
По мнению основателя SpaceX, успешная разработка технологий многоразового использования ракет станет поворотным моментом, который откроет цивилизации путь к колонизации других планет. Ранее компания планировала провести испытания новой версии корабля Starship 19 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года американская компания SpaceX провела десятый испытательный запуск прототипа космического корабля Starship.
Ранее Илон Маск назвал Марс страховкой жизни для всего человечества. Предприниматель спрогнозировал начало заселения этой планеты в ближайшие пять-семь лет.