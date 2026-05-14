Tекст: Алексей Дегтярёв

Группировка 13 мая продолжила формирование буферной зоны в Харьковской и Сумской областях, указал связанный с ней канал в Max «Северный ветер».

На Сумском направлении штурмовые отряды продвигаются вглубь территории, нанося удары по скоплениям ВСУ в районах населенных пунктов Белая Береза, Мирлоги и Бачевск. В Шосткинском районе продолжается зачистка лесных массивов.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты применили тяжелые огнеметные системы по скоплениям 104-й бригады теробороны ВСУ возле Барановки.

Родственники украинских солдат сообщают о десятках пропавших без вести после ударов российской авиации под Бачевском. Кроме того, серьезные потери понесла 17-й отдельная механизированная бригада противника на Теткинском участке, восполнение которых идет за счет резервов из Белополья.

В Сумском районе российские бойцы продвинулись на 19 участках до 700 метров, идут стрелковые бои. Украинские волонтеры отмечают переброску колумбийских наемников в район Большой Рыбицы без должного обеспечения.

На Харьковском направлении также расширяется полоса безопасности: нанесены удары по позициям ВСУ в Казачьей Лопани, Золочеве и других районах. Вблизи Волчанска штурмовики продвинулись на 12 участках до 950 метров.

За сутки украинская армия потеряла более 220 человек, из которых свыше 160 – в Сумской области. Уничтожены канадская бронемашина «Рошел Сенатор», станции радиоэлектронной борьбы «Дамба» и «Бетон», а также десятки минометов, пикапов и беспилотников различных типов, включая аппараты «Баба Яга».

В начале мая российские штурмовики атаковали скопления живой силы противника в Сумской области. В Краснопольском районе украинские военные предприняли попытку контратаки.