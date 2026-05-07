Украинцы завезли в Европу смертельно опасные бактерии

Украинцы завезли в Европу устойчивые к антибиотикам бактерии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Антибиотикорезистентные бактерии, завезенные пациентами с Украины, распространяются по Европе, пишут «Вести» со ссылкой на материал издания The i Paper. В публикации отмечается, что военные действия на Украине создали идеальные условия для развития устойчивых к антибиотикам бактерий, некоторые из которых уже не поддаются большинству известных препаратов.

Особую тревогу у экспертов вызывает бактерия Klebsiella pneumoniae, ставшая причиной более 100 тыс. ежегодных смертей. Издание подчеркивает, что такие бактерии могут быть крайне опасны не только для пациентов с Украины, но и для всего континента.

«Я думаю, что мы уже вступили в постантибиотическую эру, потому что это не только украинская проблема, это проблема всего мира», – заявил глава хирургического отделения украинского центра «Сверхлюди» Данила Туркевич. Он подчеркнул, что распространение подобных инфекций требует срочных мер со стороны системы здравоохранения всех европейских стран.

Случаи трудноизлечимых инфекций фиксируются в медучреждениях Дании, Германии и Нидерландов, куда были эвакуированы раненые пациенты с Украины. Результаты исследования Университета Хельсинки показали, что из 8% госпитализированных беженцев почти 80% оказались носителями бактерий с множественной лекарственной устойчивостью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор фонда по борьбе с устойчивостью к антибиотикам Генри Скиннер еще в ноябре 2025 года предупреждал, что на фоне ситуации на Украине в Европе может распространиться устойчивая к антибиотикам «супербактерия».

Ранее британские СМИ отмечали случаи газовой гангрены у солдат ВСУ из-за условий окопной войны. До этого в США заявили, что опасные бактерии, невосприимчивые к противомикробным препаратам, все больше распространены на Украине и завозятся украинцами в Европу.

А ученые спрогнозировали, что к 2050 году рост смертности от устойчивых к антибиотикам бактерий может составить 70% и привести к более чем 39 млн смертей.



