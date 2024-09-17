Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.2 комментария
Исследователи предсказали 39 млн смертей от устойчивых бактерий к 2050 году
Lancet: Ученые предсказали 39 млн смертей от устойчивых к антибиотикам бактерий
К 2050 году ожидается значительный рост смертности из-за устойчивых к антибиотикам бактерий, прогнозируемый на уровне 70% по сравнению с текущими показателями, что может привести к более чем 39 млн смертей.
Ученые предупреждают, что устойчивые к антибиотикам бактерии могут стать причиной более 39 млн смертей в период с 2025 по 2050 год. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet, к 2050 году смертность от таких бактерий может увеличиться на 70%. Исследование охватывает данные о смертности и заболеваниях, связанных с устойчивыми бактериями, по 22 патогенам, 84 комбинациям «патоген-лекарство» и 11 инфекциям в 204 странах и территориях, сообщает РИА «Новости».
Анализ был проведен сотрудниками Глобального проекта по изучению устойчивости к противомикробным препаратам, Института измерения показателей и оценки состояния здоровья и других учреждений. Исследователи предсказывают, что в период с 2025 по 2050 год 39,1 млн смертей будут обусловлены устойчивостью к антимикробным препаратам. Общее число смертей, связанных с этой проблемой, может достигнуть 169 млн.
Особенно уязвимыми регионами названы Южная Азия, Латинская Америка, страны Карибского бассейна и Африка южнее Сахары. В этих регионах предполагается наиболее значительное увеличение числа смертей из-за устойчивых бактерий. Ученые подчеркивают необходимость разработки новых методов лечения и профилактики для борьбы с этой угрозой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, малоизученная бактерия, вызывающая сепсис, все чаще обнаруживается в отделениях интенсивной терапии новорожденных по всему миру, что вызывает опасения медиков. В то же время Нидерланды столкнулись с серьезной проблемой здравоохранения, так как в стране растет число случаев заражения супербактериями, завезенными с Украины. Кроме того, после вторжения США в Ирак в 2003 году на Ближнем Востоке существенно увеличилась частота появления «супербактерий», стойких к действию антибиотиков.