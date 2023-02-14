BMJ Global Health опубликовал материал о связи появления «супербактерий» на Ближнем Востоке с вторжением США в Ирак

После вторжения США в Ирак, которое произошло в 2003 году, на Ближнем Востоке существенно увеличилась частота появления «супербактерий», стойких к действию антибиотиков, сообщил международный коллектив биологов.

Группа ближневосточных, американских и европейских биологов под руководством Антуана Абу-Фаяда, доцента Американского университета Бейрута (Ливан), выявила множество примеров спонтанного появления стойких к антибиотикам микробов после 2003 года, передает ТАСС.

Выводы биологов опубликовал журнал BMJ Global Health. Ученые указали на резкое распространение «супербактерий» сперва по Ираку, а «затем по всему региону и миру в целом». По их словам, это вызвано «последствиями войны»: уничтожением инфраструктуры здравоохранения, ошибками «терапий в полевых условиях», антисанитарией, а также ростом уровня загрязнения природы и тел пациентов ионами тяжелых металлов.

Отмечается, что за 20 лет выявлено несколько десятков штаммов микробов, стойких к антибиотикам. Появление «супербактерий» вызвано нецелевым использованием антибиотиков в медицине и животноводстве, а также попаданием лекарств в природные экосистемы через стоки.

Напомним, эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов указывал, что США активно применяли снаряды с урановыми стержнями во время вторжения в Ирак в 2003 году. Американские военнослужащие стали массово испытывать симптомы лучевой болезни, население Ирака «получило вспышку онкологических заболеваний».