Западные танки несут ядерную угрозу Украине

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США, ЕС и Китай всеми силами борются за экономический рост Геодакян Артем/ТАСС
О рецессии в мировой экономике говорят уже не первый год. И вот в 2023 году она может наконец случиться. Предпосылки для этого копились уже не один год. США, Евросоюз и Китай – три основные точки, откуда может прийти беда.  Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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Мир начал признавать НАТО стороной конфликта на Украине

В ООН поставки танков Киеву назвали шагом не в ту сторону Keystone Press Agency/Global Look Press
В ООН на высоком уровне раскритиковали решение стран НАТО передать Украине танки. Более того, поставки наступательного вооружения расценены как противоречащие Уставу ООН. Почему представители всемирной организации впервые высказали альтернативную Западу точку зрения? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Украина расшатывает Америку

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Белому дому все сложней и сложней будет объяснять свою украинскую политику американским налогоплательщикам. Этим воспользуются республиканцы. При таких раскладах Вашингтону все трудней будет контролировать ситуацию на Украине. Подробности...

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Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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Каким будет новый мир

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
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Наши зашли в Угледар

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Какие танки Запад может отправить Украине

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    Западные танки несут ядерную угрозу Украине

    Урановый сердечник повышает эффективность снарядов, но делает его токсичным для природы и человека
    		   27 января 2023, 20:00
    Фото: U.S. Army/Sgt. Sarah Kirby
    Текст: Андрей Резчиков,
    Олеся Отрокова,
    Алена Задорожная

    Западные танки, которые окажутся на Украине, могут использовать боеприпасы с урановым сердечником. Это оружие представляет серьезную угрозу для здоровья и самих военных, и мирного населения, потому что каждый такой снаряд – маленькая грязная ядерная бомба. С проблемами радиоактивного заражения от западных боеприпасов ранее столкнулась Югославия. Каковы будут последствия, если урановые снаряды начнут применять ВСУ?

    Как только Германия и США объявили о решении передать Украине свои основные танки, Россия предупредила, что если будут использоваться подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, то поставки такого оружия будут расцениваться как применение грязно-ядерных бомб. Как заявил на этой неделе глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, применение таких снарядов приводит к заражению местности. Он напомнил, что подобные инциденты с этими снарядами уже происходили в Югославии и Ираке.

    Боеприпасы с урановыми сердечниками могут быть на вооружении немецких танков Leopard 2, британских Challenger 2, американских M1 Abrams, боевых машин пехоты (БМП) Bradley и Marder, штурмовиках A-10 и других видах военной техники.

    Впервые такие боеприпасы применялись немцами в годы Второй мировой войны. В 1970-х перед Пентагоном встал вопрос о срочной модернизации снарядов, чтобы противостоять обновленной броне советской тяжелой техники. Обедненный уран – очень прочный и дешевый по сравнению с вольфрамом материал. Он также используется для брони танков и в качестве утяжелителей для балансировки самолетов. Обедненный уран токсичен и несет радиационную опасность для здоровья при попадании в организм.

    Уран содержится в броне Abrams, но издание Politico пишет, что США могут поставить Украине «Абрамсы» только в модификации без урановой брони, потому что эта засекреченная технология не предназначена для экспортных версий машины. Но что касается снарядов с урановыми стержнями, то издание об этом ничего не сообщает. Впрочем, у США есть экспортные версии снарядов с вольфрамовыми сердечниками. Они тверже урановых, но дороже.

    Эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов пояснил, что урановые сердечники повышают эффективность боеприпасов за счет высокой плотности и способности загораться при соприкосновении с воздухом под воздействием высоких температур (пирофорность). «Высокая температура неизбежно создается, когда снаряд попадает в броню – его кинетическая энергия гасится, превращается в теплоту и начинается самоподдерживающееся горение урана», – рассказал Анпилогов.

    По его словам, оболочка снаряда сделана из мягкого свинца, меди или латуни, а в середине – урановый лом. «Когда происходит удар, мягкий металл создает своего рода смазку для того, чтобы стержень мог пробить броню, – добавил собеседник. – Пирофорность урана как радиоактивного элемента приводит к тому, что образующаяся при взрыве пыль оседает на конструкции вооружения, легких солдат и окружающей местности. Все это ветром разносится на достаточно серьезные расстояния. Несмотря на то что в снарядах используется обедненный элемент, он все равно очень опасен при попадании внутрь человека».

    Анпилогов напомнил, что США активно применяли снаряды с урановыми стержнями во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, в Югославии в 1999 году и при вторжении в Ирак в 2003 году. Это выяснилось после того, как американские военнослужащие стали массово испытывать симптомы лучевой болезни. «Пентагон старался это не афишировать, несмотря на груду исков. Но в это же время население Ирака и Югославии получило вспышку онкологических заболеваний. Вашингтон свою причастность к этому, естественно, отвергал», – напомнил эксперт.

    В 2021 году тысячи сербов начали судебную баталию против НАТО с целью добиться компенсаций за бомбардировки Югославии снарядами с обедненным ураном. Последствия тех атак называют «балканским синдромом». В регионе произошла экологическая катастрофа и отмечен рост онкологии.

    По данным сербского ученого, академика Любиша Ракича, объемов обедненного урана, попавших на территорию балканских государств во время агрессии НАТО, хватило бы на создание 170 атомных бомб, подобных той, которую США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года. Ранее Япония требовала от США возместить экологический ущерб после учебных стрельб авиации снарядами с сердечниками из обедненного урана на Окинаве.

    По словам Анпилогова, боеприпасы с обедненным ураном обладают теми же свойствами, что и грязная ядерная бомба (любой обычный снаряд, распыляющий взрывной волной радиоактивные вещества), только в меньшей концентрации. «По некоторым оценкам, в Ираке и Югославии использовали несколько сотен тонн таких боеприпасов. И это серьезно превосходит объем любой возможной грязной ядерной бомбы», – замечает эксперт.

    Военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош добавляет, что использование снарядов с урановыми сердечниками зафиксировать дистанционно невозможно. «Радиоактивное излучение от этих снарядов достаточно невысокое, чтобы его могли заметить соответствующие приборы.

    Поэтому узнать, будут ли использовать урановые снаряды на Украине или нет, можно от танкиста-перебежчика, либо наши военные захватят западный танк и обнаружат в нем комплект урановых снарядов. В обоих случаях это будет доказательством использования орудийных снарядов с ураносодержащими элементами», – пояснил Бартош.

    Он также счел преждевременным верить в то, что Abrams будут поставлены на Украину без особой брони с ураном. 

    «Возможно, американцы вначале действительно будут поставлять танки с обычной броней и без урановых снарядов, чтобы замылить нам глаза. Но со временем ситуация может измениться», 

    – полагает Бартош.

    Эксперт согласен, что применение урана чревато серьезными последствиями для местного населения Украины. Но при этом он не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно заставит ВСУ применять боеприпасы с ураном. «Ничего другого от киевского режима ждать не стоит на фоне сегодняшнего положения Украины как территории, с которой проистекает масса биологических, химических, бактериологических и радиоактивных опасностей», – говорит Бартош.

    По его словам, международные конвенции не запрещают использовать снаряды с ураном, но это крайне опасное оружие. «В тех районах Югославии, где применялись урановые снаряды, смертность местных жителей от лейкемии и других онкозаболеваний повысилась на 20–30%. Поэтому я полностью поддерживаю заявление нашего МИД о том, что использование такого вида оружия тождественно грязной бомбе – ядерного взрыва нет, но радиоактивное загрязнение будет достаточно высоким», – резюмировал он.

    Еще одним источником ядерной угрозы могут стать украинские атомные электростанции, которые ВСУ превращают в склады с оружием. Как отмечал член Общественной палаты, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич, Украина не соблюдает «хоть какие-то законы войны». Поэтому любое происшествие на АЭС даст повод Киеву обвинить Россию в том, что она является «ядерной угрозой для Европы», уверен эксперт. «А все потому, что задача Украины – втянуть НАТО в прямое боестолкновение с нами через такие абсолютно провокационные действия», – заключил Малькевич.

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