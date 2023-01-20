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20 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
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Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

Жесткие санкции Запада сделали Сбербанк бесстрашным Наталья Селиверстова/РИА Новости
Сбербанк возвращается в Крым и Севастополь. Здесь появятся не только банкоматы, но и офисы крупнейшего банка страны. Это сигнал Западу, что их санкции не работают, как он того хочет. Почему Сбербанк так долго ждал этого знакового выхода на полуостров и последуют ли за ним другие банки? Подробности...
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Болгария вооружила Украину втайне от болгар

Из Петкова и Василева пытаются сделать спасителей Украины Valentina Petrova/AP/ТАСС
В Болгарии громкий скандал. Выяснилось, что бывшее руководство поставляло на Украину оружие и боеприпасы по схемам, которые больше подходят для мафии. Причем происходило это втайне от болгарского народа – в силу того, что негативное мнение народа было известно заранее. За такие схемы полагается тюрьма. Но ее организаторы, наоборот, рассчитывают вернуться во власть. Они что-то знают. Подробности...
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Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой Петр Ковалев/ТАСС
Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас? Подробности...
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США и Польша толкают Германию к танковой войне

Польша готова поставлять Киеву немецкие «Леопарды» без согласия Германии Filmbildfabrik/imago-images.de/Global Look Press
В Германии законодатели и канцлер любыми силами пытаются оттянуть момент поставок Украине тяжелых танков «Леопард», чего добивается Варшава, а главное – Вашингтон. Правда, Байден, который взял на себя роль главного по уговорам Шольца, столь же упорен в нежелании передавать Киеву «Абрамсы». Появятся ли в итоге на полях Украины танки с немецким крестом? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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У бывших колоний свое мнение о Второй мировой войне

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если мы ставим себе задачу построения нового многополярного мира, если мы видим Индию и Иран своими стратегическими союзниками, а арабский и латиноамериканский миры – дружественными партнерами, то наши представления о Второй мировой должны будут войти в тесный контакт с представлениями, которыми живут эти страны. Подробности...
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Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне, – для Европы невозможно. Подробности...
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Почему на Западе зло превратилось в добро

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
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Гибель главы МВД Украины в Броварах

Новая эмиграция хуже «старой»

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

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    США и Польша толкают Германию к танковой войне

    Польша готова поставлять Киеву немецкие «Леопарды» без согласия Германии
    		   20 января 2023, 09:20
    Фото: Filmbildfabrik/imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    В Германии законодатели и канцлер любыми силами пытаются оттянуть момент поставок Украине тяжелых танков «Леопард», чего добивается Варшава, а главное – Вашингтон. Правда, Байден, который взял на себя роль главного по уговорам Шольца, столь же упорен в нежелании передавать Киеву «Абрамсы». Появятся ли в итоге на полях Украины танки с немецким крестом?

    Бундестаг не стал голосовать по вопросу предоставления Украине боевых танков «Леопард-2», сообщил в четверг ТАСС. Агентство поясняет: даже в случае, если бы голосование состоялось и предложение было бы одобрено, то оно носило бы рекомендательный характер. Вопрос о предоставлении военной техники находится в ведении правительства ФРГ.

    Одновременно польский премьер-министр Тадеуш Моравецкий обвинил немецкое правительство в том, что оно изо всех сил пытается не допустить передачи «Леопардов-2» Украине. «Германия отбивается от этого, как дьявол от святой воды. Они не хотят отправлять свое современное вооружение», – цитировал ТАСС главу кабинета министров Польши.

    Как ранее пояснял военный эксперт Василий Кашин, появление на Украине новой западной бронетехники неизбежно – по мере истощения у ВСУ старой техники советского образца, в том числе поставленной теми же западными союзниками. «Зависимость от устаревшей техники советских времен является причиной упадка духа украинских солдат», – подчеркивала в публикации в среду лондонская The Times

    «Всего в армиях стран Европы около двух тысяч танков «Леопард-2», но они будут поставлены Украине лишь при согласии Берлина», – пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Но отметим, что Моравецкий заявил, что разрешение Берлина в данном случае якобы «вторично».

    Более того, польский премьер сообщил, что если ФРГ откажется от танковых поставок, то Варшава «готова строить малую коалицию». «С Германией – это большая коалиция: 100-120 танков, – разъяснил Моравецкий. – Мы готовы передать 14 танков к общему числу. Но 14 танков ничего не изменят. Нужны немецкие, финские, датские танки, французские. Западная Европа должна передать больше современных танков Украине».

    Затягивание голосования в Бундестаге и громкие заявления главы правительства Польши имели место в преддверии встречи глав минобороны западных стран. Она должна открыться в пятницу на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ. На встрече как раз и будет обсуждаться дальнейшая помощь Киеву – прежде всего вопрос  передачи танков Leopard 2.

    Первым делом «Леопарды», «Абрамсы» – потом?

    Германию на встрече в Рамштайне будет представлять новый министр обороны Борис Писториус. Напомним, что его предшественница Кристина Ламбрехт ушла в отставку из-за травли в СМИ. Причем главным предметом критики становилась именно недостаточное усердии в помощи Украине. Как сообщает Reuters глава Пентагона Ллойд Остин, находясь в Германии, встретился с немецким коллегой Писториусом для того, чтобы повлиять на решение Берлина.

    Канцлер Олаф Шольц очевидно, по-прежнему пытается ограничиться «правильными» высказываниями. Так, в рамках выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что Россия должна проиграть для окончания конфликта на Украине.

    Но германские политические круги подталкивают Шольца к принятию решения, которого требует все евроатлантическое сообщество.  В четверг председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что ФРГ, претендуя на роль ведущей державы, должна стать лидером в поставках боевых танков Украине. Он раскритиковал задержку передачи вооружений, назвав помощь Киеву «моральным обязательством».

       

    Но очевидно, что главным побудителем к исполнению Шольцем «моральных обязательств» выступил президент США Джо Байден. По сведениям «Зюддойче цайтунг», именно об этом шла речь в телефонном разговоре канцлера с Байденом.  

    «Шольц обсуждал с главой Белого дома возможность передачи Киеву Leopard 2 при условии, если США даст ФРГ танки Abrams, но в Вашингтоне заявили, что они этого делать не будут. Поэтому и Шольц отказался первым предоставлять Украине Leopard 2», – заметил Белов.

    Вашингтон, напомним, добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт этих танков на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.  Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.  

    Но при этом по «Абрамсам» позиция США не изменилась. Вашингтон пока не видит смысла предоставлять Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Варшава же, тем временем, ждет отмашки на начало поставки Украине любых тяжелых танков, будь то американских или немецких. «Польша, которая закупила в прошлом году 250 танков и создает сейчас центр обучения для их экипажей, сказала, что готова предоставить Украине хотя бы один Abrams, сделав таким образом первый шаг, после которого Берлин должен начать передавать свои танки Киеву», – напомнил Белов.

    На фоне активного втягивания Германии в танковую войну на Украине, прозвучало заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. По его словам, российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам.

    Посол провел параллель с временами Великой Отечественной войны. Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине, сказал Антонов. В самом деле, немецкие танки не появлялись на Украине с середины 1940-х.

    «Сам Берлин прекрасно понимает, что поставки танков Украине – это перевод противостояния в стадию прокси-войны, с вовлечением Германии в конфликт с Россией на стороне Украины.

    И Шольц этого не хочет», – отметил Белов.

    «Соединенным Штатам нужно заставить Германию поставить тяжелое вооружение Украине, что ознаменует «сжигание мостов» с Россией. Танк Leopard-2 является символом немецкого ВПК, и именно поэтому на него сделан особый акцент в рамках давления на немцев», – в свою очередь, отмечает эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (Центр АСТ) Сергей Денисенцев.

    Берлин беспокоится о подрыве репутации «Леопардов»

    По мнению экспертов, у упорства немецкого канцлера есть еще одно объяснение, которое можно назвать технически-имиджевым. «Шольцу не хочется, чтобы визитная карточка оборонно-промышленного комплекса Германии, танк Leopard, вставал под удар российской армии в рамках конфликта на Украине», – указал руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

    «Подобные поставки чреваты тем, что по интернету будут распространяться видео, как немецкая техника горит на поле боя, что существенно снизит ее стоимость», – считает военный эксперт.

    С политической точки зрения, надо осуществлять регулярную поставку вооружений Киеву, – указывает Михайлов. Однако встает вопрос: что туда отправить? «Американские Abrams, немецкие Leopard или британские Challenger? Вне зависимости от ответа, речь в любом случае пойдет о национальных танках конкретной страны. Ни один актор этого делать не хочет, ведь речь идет о будущем государства как поставщика на военном рынке», – отмечает военный эксперт.

    «Конфликт на Украине закончится, но неудачи конкретных моделей запомнит весь мир. Если говорить конкретно о Leopard, то у той же Германии их не так уж и много: около 200 штук. То есть поставки данной модели Киеву могут привести к нехватке вооружений у Бундесвера. И где им брать новые танки?», – поясняет Михайлов.

    Собственно, с сугубо технической точки зрения проблем с выпуском дополнительных машин у ФРГ не будет, полагает Белов. И Krauss-Maffei, и Rheinmetall готовы возобновлять производство, сказал Белов. «Кстати, бесплатно немецкий ВПК работать не будет, так что финансовый интерес Берлина тут, безусловно присутствует», – указал специалист по Германии.

    Но, при этом задается вопросом Белов, – почему США не намерены поставлять Украине свои Abrams? «Потому что это потенциальный трофей российской армии. Впрочем, в Leopard 2 российским специалистам также было бы интересно «покопаться». К тому же, что Abrams, что Leopard 2, если они будут переправлены на Украину, потребуют принципиально новой логистики, обслуживания. Поэтому ситуация сложная», – отмечает эксперт.

    Уломают ли Шольца?

    На прошлой неделе был опубликован программный документ правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в котором прописано осуждение спецоперации – но и тезис о том, что конфликт России и Украины нужно переводить в мирное русло, отмечает Белов. «Поскольку Шольц представляет СДПГ, и партия формировала правительство, то и канцлер, и глава минобороны ФРГ Борис Писториус должны следовать этой программе», – указывает германист.

    «Шольц считается с мнением избирателей. Большинство немцев не поддерживает поставку танков. К тому же немецкое правительство не хочет эскалации войны и желает сохранить приемлемые отношения с Россией», – считает Денисенцев. Эксперт Центра АСТ отмечает – для массовой аудитории работает принцип: пока Берлин не поставил Leopard, Германия, как будто и не ввязалась в конфликт на Украине.

    «Германию, вероятно, все-таки заставят попрощаться с некоторым числом танков. Скорее всего, он будет лоббировать, чтобы  Leopard не оказался непосредственно на линии боевого соприкосновения. Пускай стоит где-нибудь под Львовом в качестве декорации для съемок медиа-сюжетов», – прогнозирует Михайлов. «Максимум Берлин передаст Киеву 10 танков, а не несколько бригад, на которых настаивает Польша», – в свою очередь отметил Белов.

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