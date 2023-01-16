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ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

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Япония выбрала позор и получит войну

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    Министр обороны ФРГ лишилась должности из-за танков для Украины

    Кристина Ламбрехт стала первой жертвой политической игры Олафа Шольца
    		   16 января 2023, 17:55
    Фото: Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристины Ламбрехт. Третья по счету женщина на посту главы военного ведомства объяснила свое решение медийной травлей. Немецкая пресса действительно вменяет министру в вину множество промахов, но в первую очередь – недостаточное усердие в поддержке Украины. Кто придет на смену Ламбрехт и как это изменит поставки немецкого оружия Украине?

    В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц принял прошение об отставке министра обороны, своего товарища по социал-демократической партии Кристины Ламбрехт. «Канцлер уважает решение Ламбрехт и благодарит ее за хорошую работу, которую она проделала в это сложное и полное вызовов время. Канцлер в ближайшее время представит президенту предложение о кандидатуре преемника», – цитирует ТАСС представителя правительства ФРГ Кристиану Хофман.

    О прошении Ламбрехт об отставке сообщила газета Bild со ссылкой на личное заявление министра. В своем заявлении глава Минобороны пояснила, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы вытеснило план дискуссии о нуждах бундесвера и развитии армии в интересах граждан.

    Ранее оппозиция – блок ХДС/ХСС – потребовала отставки Ламбрехт на фоне связанных с ней череды скандалов. Издание Bild в своей публикации перечислило несколько промахов министра. Так, в первом интервью после вступления в должность в декабре 2021 года (к слову, воскресном приложении к тому же Bild) Ламбрехт призналась, что не знает всех званий военнослужащих в иерархии бундесвера.

    Через пять месяцев она сообщила, что так и не выучила последовательности воинских чинов. Более серьезным, «позорным» проколом Bild называет то, что Ламбрехт в январе 2022 года «с гордостью объявила о поставке на Украину пяти тысяч армейских касок», когда «около 200 тысяч российских военных прошли маршем у границ Украины».

    Очевидно, что медийная критика, которую озвучивает в том числе Bild, исходит от сторонников большего вмешательства Германии в украинский конфликт. Издание указывает, что в разгар боевых действий Ламбрехт «предпочитала вкладываться в самооборону от критически настроенной прессы».

    С другой стороны, министру вменяют в вину то, как была обставлена передача Польше немецких комплексов Patriot. Отметим: Ламбрехт пояснила, что предложенные Польше зенитно-ракетные комплексы являются частью интегрированной ПВО НАТО, а значит, подлежат дислокации на территории НАТО (а за пределами альянса – лишь после предварительного обсуждения с со странами – членами НАТО).

    Как отмечало польское издание RMF24, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сетовал: «После разговора с Министерством обороны Германии я был разочарован решением в отказе в поддержке Украины. Размещение Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев».

    В минус Ламбрехт пошла и история с боевой машиной пехоты «Пума». Как отмечала в декабре Frankfurter Allgemeine Zeitung, новейшая немецкая БМП провалила тест на надежность, что в прессе расценили как проявление системных проблем с вооружением бундесвера.

    Наконец, Bild припомнила министру «неловкое новогоднее обращение». «Перед Новым годом, она записала видеообращение на фоне фейерверков, где призывала остановить конфликт на Украине», – пояснил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Ламбрехт за последние два года, будучи в должности главы министерства обороны, очень часто позорилась. Началось с того, что она летала на вертолете в рабочую поездку вместе со своим сыном. После этого все стали активно высмеивать Ламбрехт», – рассказывает собеседник.

    С 2013 года на посту министра обороны Германии находятся исключительно женщины – Урсула фон дер Ляйен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Кристина Ламбрехт. Стоит заметить, что каждая из глав ведомства в то или иное время становилась участницей скандалов. В частности, Рар тогда рассказал газете ВЗГЛЯД, что к кандидатуре Крамп-Карренбауэр граждане Германии относились с недоверием. Более того, широкое распространение получило мнение, что эта должность нужна политику для дальнейшего карьерного роста.

    Также отметим, что Крамп-Карренбауэр принимала дела после Урсулы фон дер Ляйен. И как оказалось, за время нахождения фон дер Ляйен в должности, положение бундесвера серьезно ухудшилось. Проблемы пытались прикрыть статистическими данными, но эта попытка не возымела успеха.

    Сама Крамп-Карренбауэр была автором спорных инициатив. В частности, она хотела ввести феминитивы к воинским званиям. Женщины в комитете бундестага по вопросам обороны скептически восприняли предлагаемые нововведения.

    Что касается Ламбрехт, то у нее крайне низкий рейтинг в Германии. Так, согласно опросу INSA, 64% немцев выступали за ее отставку. Кроме того, 59% считают ее плохим министром. И лишь 9% немцев считают, что Ламбрехт хорошо проявила себя на должности главы министерства обороны.

    Как полагает Рар,

    медийная кампания и негативный имидж министра – не единственный и не главный повод для отставки Ламбрехт.

    «НАТО и США не нравилась министр обороны. Она медлила с поставками серьезного вооружения Украине. Ведь когда еще в начале конфликта партия «Зеленых» требовала отправить Киеву танки, Ламбрехт ограничилась только касками. Теперь ситуация дошла до проблем с поставками танков», – напоминает собеседник.

    «Камнем преткновения стал вопрос о передаче Киеву боевых танков Leopard», – в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник центра европейских исследований института международных исследований МГИМО МИД РФ Артем Соколов.

    «Нельзя сказать, что вся ситуация определялась исключительно позицией Министерства обороны ФРГ. Ламбрехт в некоторой степени оказывала поддержку позиции Шольца и всегда была объективна в оценке последствий поставки тяжелых вооружений на Украину. Тем не менее, непрекращающийся прессинг рано или поздно должен был привести к некоторым жертвам в руководстве страны», – указывает эксперт.

    Эксперты уверены – новым министром обороны Германии вновь станет женщина. При этом кандидатура должна быть приемлема не только для немцев, но и для США и стран НАТО.

    Основной вопрос сейчас – кто станет новым министром обороны Германии. На данный момент называется несколько кандидатур. «У Шольца остается очень мало возможностей для маневра. Согласно квотам, он обязан назначить на пост министра женщину. Но это должен быть «ястреб», поскольку «голубь» вновь не устроит США и НАТО», – акцентирует Рар.

    В качестве основного претендента политолог назвал уполномоченную Бундестага по вопросам военнослужащих Еву Хегль. Однако Соколов предостерегает от скоропостижных прогнозов. «Совсем недавно казалось, что она является чуть ли не единственным возможным кандидатом. Однако каких-либо сигналов в пользу этого назначения мы еще не видели. Гораздо чаще в немецких СМИ можно услышать точку зрения о том, что идеальным преемником стал бы Ларс Клингбайль», – указывает эксперт.

    «Напомню, что этот человек уже занимает должность сопредседателя СДПГ. Таким образом, его назначение создало бы ситуацию, когда Шольц по партийной линии занимал бы более низкую позицию, чем министр обороны. К тому же, он – мужчина, что может нарушить гендерные пропорции. Однако в текущей ситуации пол должностного лица большого значения не имеет», – подчеркнул Соколов.

    В целом, эксперты сходятся во мнении, что со сменой министра обороны Германия все же не сможет перейти к активным поставкам наступательного вооружения на Украину. «Вероятно, нас ждет весьма продолжительный период, в рамках которого назначению еще предстоит состояться. Даже после внесения ясности по вопросу преемника, необходимо время для полноценной передачи власти», – указывает Соколов.

    «Мы вполне можем столкнуться с новой попыткой Шольца затянуть время перед принятием окончательного решения. В целом, отмечу, что «пересменки» в правительстве быстро никогда не проходят», – резюмировал собеседник.

     
     
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