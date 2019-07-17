Эксперт: Немцы негативно оценивают назначение новой главы Бундесвера

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Кипрский газ угрожает позициям Газпрома в Турции

Турция активно взялась за поиски газа на шельфе КипраФото: Umit Bektas/Reuters
В Восточном Средиземноморье разгорелась настоящая борьба между Турцией и ЕС за шельф Кипра. Анкара впервые начала активно искать там природный газ. ЕС ответил санкциями, которые Турция не восприняла всерьез и готова продолжать геолого-разведочные работы. Для России это плохая новость – наличие у Турции крупных запасов газа ударит по российскому экспорту. Подробности...
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Мертвые души не пустили в Мосгордуму

В Мосгордуму с «мертвыми душами» не по путиФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Ряд московских оппозиционеров оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. У них найден брак в подписных листах, в том числе из-за «мертвых душ». В избирательной комиссии даже объявили минуту молчания по своей умершей коллеге, чьи данные оказались среди подписей. В то же время не подтвердились заявления исключенных из гонки кандидатов об отбраковке реальных подписей, отданных за них избирателями. Подробности...
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У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

Миссия шлюпов «Восток» и «Мирный» была щедро профинансирована императором Александром IФото: РИА Новости
Ровно 200 лет назад стартовала первая русская атлантическая экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, по итогам которой была открыта Антарктида. Впоследствии подвиг российского флота стали принижать, в том числе в самой России, и до сих пор вопрос русского первенства в обнаружении самого южного континента не решен в нашу пользу. Но почему? Кто именно хочет отобрать у нас лавры первооткрывателей? Подробности...
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Потомок русского барона возглавила Европу

Урсула фон дер Ляйен после объявления итогов голосованияФото: Vincent Kessler/Reuters
Европейское правительство впервые возглавила немка. Но избрание бывшего министра обороны ФРГ символично не только потому, что она представляет главную страну Евросоюза. Сама персона Урсулы фон дер Ляйен, ее происхождение и биография олицетворяют собой общеевропейские амбиции германской элиты. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Дяденьки, дайте денег на свободу слова

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Миф о том, что в России нет свободы слова, а на Западе – говори, что хочешь, уже давно именно миф. Такая цензура, какая есть в любой стране победившей демократии, русским даже не снилась. Вернее, снилась, но очень давно. Подробности...
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Почему они нападают на Церковь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Русская церковь вызывает враждебность не только как русская, но и именно как церковь. Так сложилось не потому, что Церковь этого как-то добивалась, а просто потому, что она остается сама собой. Подробности...
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Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

Сергей Перепелица, политический обозреватель
В Литве и Латвии вступили в должности новые президенты. Эти страны не важны России ни экономически, ни политически, но все же интересно – попытаются ли они выстроить с нами нормальные отношения. Сосед, Эстония, уже пытается. Подробности...
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              Эксперт: Немцы негативно оценивают назначение новой главы Бундесвера

                 17 июля 2019, 12:46
              Фото: Darmer/Davids/Ropi/Global Look Press
              Текст: Алексей Нечаев

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              «К кандидатуре Крамп-Карренбауэр на посту главы военного ведомства в Германии относятся с недоверием. Преобладает мнение, что она будет использовать этот пост исключительно как трамплин для своей дальнейшей политической карьеры», – заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя назначение председателя партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр на должность главы Бундесвера.

              «Назначение Аннегрет Крамп-Карренбауэр главой Бундесвера в Германии в основном оценивается негативно. Эта женщина-политик не имеет никакого опыта ни в военных, ни в оборонных делах, ни во внешней политике, ни в вопросах безопасности», – отметил Александр Рар.

              Эксперт напомнил, что до нынешнего назначения госпожа Крамп-Карренбауэр была фактически провинциальным политиком.

              «Ангела Меркель вытащила ее из земли Саар и хочет видеть своей наследницей. Именно поэтому канцлер поддержала кандидатуру Крамп-Карренбауэр при ее выдвижении на пост главы Христианско-демократического союза. Теперь она уже полгода руководит самой крупной партией в Германии, но получается пока не очень, укрепить свой имидж никак не выходит», – констатировал политолог.

              Поскольку немцы относятся к Крамп-Карренбауэр без большого доверия, и Ангела Меркель, и она сама понимают, что для того чтобы улучшить свои шансы занять пост канцлера – необходима заметная должность, видимый пост, где Крамп-Карренбауэр могла бы проявить себя, а не просто сидеть в кабинетах Христианско-демократической партии, полагает Рар.

              Поэтому сейчас госпожу Карренбауэр поставили руководить Бундесвером. «В Германии всем очевидно, что это дело шито белыми нитками. Даже те, кто относился позитивно к христианским демократам, к Меркель и Крамп-Карренбауэр, сегодня задаются вопросом: чем Бундесвер такое заслужил?», – отметил собеседник.

              Он напомнил, что когда министерством обороны Германии в последние годы управляла Урсула фон дер Ляйен, которая сейчас заняла пост председателя Еврокомиссии, у военного ведомства появилось очень много проблем.

              «Госпожа фон дер Ляйен, первая женщина во главе министерства обороны, в первую очередь занималась, скажем так, гражданскими вопросами – поощряла военную карьеру для женщин, говорила, что Бундесвер надо делать социальной организацией, и тому подобное. Естественно, военные люди старой закалки были в ужасе от всего этого, просто хватались за голову», – пояснил Рар.

              «Лично я ничего не имею против женщин-политиков, но, на мой взгляд, на пост главы военного министерства вновь пришла дама, которая будет использовать Бундесвер как трамплин для своей дальнейшей политической карьеры. И в Германии сегодня задают вопрос: а что вообще Крамп-Карренбауэр может сделать полезного для Бундесвера, который остро нуждается в реформировании?», – рассказал эксперт.

              С другой стороны, пост главы военного ведомства – это последний шанс для Крамп-Карренбауэр, и теперь ей необходимо доказать, что она действительно умеет руководить, что она политик не только на словах, считает Рар.

              «Может быть, сейчас новая глава министерства энергично возьмется за дело, подберет надежных советников, удивит всех своей квалификацией и исправит ситуацию. Такое тоже нельзя исключать, – Александр Рар. – В любом случае, я надеюсь, что как бы ситуация не развивалась – в мире не случится войны, в которой пришлось бы участвовать Бундесверу».  

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель, в среду будет назначена новым министром обороны.

              Крамп-Карренбауэр возглавила ХДС в декабре 2018 года, сменив в этой должности Ангелу Меркель. Изначально канцлер именно в ней видела свою политическую преемницу во главе кабмина.

              Ранее стало известно, что плачевное состояние бундесвера оказалось приукрашено статистикой.


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