Эксперт: Немцы негативно оценивают назначение новой главы Бундесвера

«К кандидатуре Крамп-Карренбауэр на посту главы военного ведомства в Германии относятся с недоверием. Преобладает мнение, что она будет использовать этот пост исключительно как трамплин для своей дальнейшей политической карьеры», – заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя назначение председателя партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр на должность главы Бундесвера.

«Назначение Аннегрет Крамп-Карренбауэр главой Бундесвера в Германии в основном оценивается негативно. Эта женщина-политик не имеет никакого опыта ни в военных, ни в оборонных делах, ни во внешней политике, ни в вопросах безопасности», – отметил Александр Рар.

Эксперт напомнил, что до нынешнего назначения госпожа Крамп-Карренбауэр была фактически провинциальным политиком.

«Ангела Меркель вытащила ее из земли Саар и хочет видеть своей наследницей. Именно поэтому канцлер поддержала кандидатуру Крамп-Карренбауэр при ее выдвижении на пост главы Христианско-демократического союза. Теперь она уже полгода руководит самой крупной партией в Германии, но получается пока не очень, укрепить свой имидж никак не выходит», – констатировал политолог.

Поскольку немцы относятся к Крамп-Карренбауэр без большого доверия, и Ангела Меркель, и она сама понимают, что для того чтобы улучшить свои шансы занять пост канцлера – необходима заметная должность, видимый пост, где Крамп-Карренбауэр могла бы проявить себя, а не просто сидеть в кабинетах Христианско-демократической партии, полагает Рар.

Поэтому сейчас госпожу Карренбауэр поставили руководить Бундесвером. «В Германии всем очевидно, что это дело шито белыми нитками. Даже те, кто относился позитивно к христианским демократам, к Меркель и Крамп-Карренбауэр, сегодня задаются вопросом: чем Бундесвер такое заслужил?», – отметил собеседник.

Он напомнил, что когда министерством обороны Германии в последние годы управляла Урсула фон дер Ляйен, которая сейчас заняла пост председателя Еврокомиссии, у военного ведомства появилось очень много проблем.

«Госпожа фон дер Ляйен, первая женщина во главе министерства обороны, в первую очередь занималась, скажем так, гражданскими вопросами – поощряла военную карьеру для женщин, говорила, что Бундесвер надо делать социальной организацией, и тому подобное. Естественно, военные люди старой закалки были в ужасе от всего этого, просто хватались за голову», – пояснил Рар.

«Лично я ничего не имею против женщин-политиков, но, на мой взгляд, на пост главы военного министерства вновь пришла дама, которая будет использовать Бундесвер как трамплин для своей дальнейшей политической карьеры. И в Германии сегодня задают вопрос: а что вообще Крамп-Карренбауэр может сделать полезного для Бундесвера, который остро нуждается в реформировании?», – рассказал эксперт.

С другой стороны, пост главы военного ведомства – это последний шанс для Крамп-Карренбауэр, и теперь ей необходимо доказать, что она действительно умеет руководить, что она политик не только на словах, считает Рар.

«Может быть, сейчас новая глава министерства энергично возьмется за дело, подберет надежных советников, удивит всех своей квалификацией и исправит ситуацию. Такое тоже нельзя исключать, – Александр Рар. – В любом случае, я надеюсь, что как бы ситуация не развивалась – в мире не случится войны, в которой пришлось бы участвовать Бундесверу».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель, в среду будет назначена новым министром обороны.

Крамп-Карренбауэр возглавила ХДС в декабре 2018 года, сменив в этой должности Ангелу Меркель. Изначально канцлер именно в ней видела свою политическую преемницу во главе кабмина.

Ранее стало известно, что плачевное состояние бундесвера оказалось приукрашено статистикой.