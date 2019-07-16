Преемнице Меркель подыскали новое место работы

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель, в среду будет назначена новым министром обороны, сообщили в администрации президента Германии.

«Исполняя полномочия федерального президента в соответствии со статьей 51 Конституции ФРГ, первый вице-президент Бундесрата (собрание федеральных земель) Михаэль Мюллер вручит увольнительную грамоту министру обороны Урсуле фон дер Ляйен. Кроме того, он вручит Аннегрет Крамп-Карренбауэр грамоту о назначении на этот пост в соответствии с рекомендациями федерального канцлера», – приводит ТАСС сообщение администрации президента Германии.

Во вторник Европарламент поддержал кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК.

Отметим, источники Rheinische Post в правительстве Германии сообщали, что преемником Урсулы фон дер Ляйен станет нынешний министр здравоохранения Йенс Шпан.

Крамп-Карренбауэр возглавила ХДС в декабре 2018 года, сменив в этой должности Ангелу Меркель. Изначально канцлер именно в ней видела свою политическую преемницу во главе кабмина.

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