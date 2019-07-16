В Германии назвали преемника Урсулы фон дер Ляйен

Глава минздрава Германии Йенс Шпан в скором времени покинет свой пост и станет руководителем минобороны страны, пишут СМИ.

Об этом сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правительстве, передает ТАСС.

Напомним, пост министра обороны ФРГ освободился после того, как Урсулу фон дер Ляйен выдвинули на пост председателя Еврокомиссии. Во вторник кандидатуру дер Ляйен поддержали в Европарламенте.