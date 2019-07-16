Европарламент поддержал кандидатуру министра обороны ФРГ на пост главы ЕК

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен получила необходимое для избрание главой Еврокомиссии большинство голосов в Европарламенте.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Напомним, лидеры 28 стран ЕС на экстренном саммите выбрали кандидатов на ключевые европейские посты, Урсула фон дер Ляйен была утверждена на пост главы Еврокомиссии.

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