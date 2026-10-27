Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.0 комментариев
Путин завершил переговоры с президентом Ирана в Кремле
В Кремле завершилась встреча Путина с президентом Ирана Пезешкианом
Президент России Владимир Путин завершил встречу в Кремле с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Протокольная беседа с участием делегаций началась примерно в 19:22 по московскому времени, передает ТАСС. До этого главы государств поговорили с глазу на глаз и обсудили ситуацию в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Президент России сообщил о возможности обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки.
Глава государства заявил о приближении количества иранских студентов в российских высших учебных заведениях к 10 тыс. человек.