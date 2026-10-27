Путин завершил переговоры с президентом Ирана в Кремле

В Кремле завершилась встреча Путина с президентом Ирана Пезешкианом

Tекст: Валерия Городецкая

Протокольная беседа с участием делегаций началась примерно в 19:22 по московскому времени, передает ТАСС. До этого главы государств поговорили с глазу на глаз и обсудили ситуацию в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Президент России сообщил о возможности обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки.

Глава государства заявил о приближении количества иранских студентов в российских высших учебных заведениях к 10 тыс. человек.