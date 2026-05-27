Минпромторг назвал три главные цели развития отрасли БПЛА в России
Развитие российских беспилотных технологий связано с расширением производства, локализацией критически важных компонентов и подготовкой к массовому внедрению дронов в ключевые отрасли экономики, отметили в Минпромторге.
Перед сферой беспилотных технологий сейчас стоит ряд стратегических задач, от которых зависит дальнейший рост рынка, отметили в Минпромторге. О стратегических направлениях развития отрасли рассказал РИА «Новости» замглавы ведомства Василий Шпак.
«Сегодня перед отраслью стоит несколько стратегических задач. Первая – масштабирование производства и повышение уровня локализации критически важных компонентов. Вторая задача – развитие инфраструктуры. И третье направление – массовая интеграция БАС в реальные отрасли экономики», – сказал Шпак.
Он отметил, что в России сознательно выстраивают логику развития рынка от заказчика к производителю, поскольку для разных сценариев применения нужны разные платформы по дальности, скорости и грузоподъемности. Замминистра сравнил эволюцию беспилотников с развитием смартфонов, указав, что со временем дрон перестанет восприниматься как диковинка и станет «невидимой инфраструктурой», которая просто решает задачу, а задача министерства – ускорить этот переход.
Ранее Шпак называл острый дефицит профессиональных сервисных компаний-эксплуатантов гражданских беспилотников ключевым барьером для масштабирования рынка.
Впрочем, до этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил о почти трехкратном росте производства отечественных беспилотников за год и участии в разработке более 600 компаний в рамках национального проекта по беспилотным системам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о необходимости внедрения автономных беспилотных решений для укрепления глобальной конкурентоспособности России и решения социально-экономических задач.