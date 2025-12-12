Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.2 комментария
Минпромторг назвал основную проблему рынка гражданских беспилотников
Замглавы Минпромторга Василий Шпак назвал острый дефицит профессиональных сервисных компаний-эксплуатантов гражданских беспилотников ключевым барьером для масштабирования рынка в этой сфере.
По его словам, профессиональных сервисных компаний-эксплуатантов гражданских беспилотников в России не хватает для масштабирования рынка, передает РИА «Новости».
Шпак заявил: «Заказчику – будь то сельхозпроизводитель или ведомство – по факту не нужны сами беспилотники. Ему нужен понятный, безопасный и гарантированный результат: мониторинг, доставка, контроль. Риски по содержанию техники, обучению персонала, ответственности должен на себя брать профессиональный игрок – сервисная авиакомпания. Именно таких компаний, особенно в логистике, сегодня на рынке критически не хватает».
По данным министерства, особую роль в развитии рынка должны сыграть регионы. Как заказчики и регуляторы воздушного пространства, именно они оказываются заинтересованы в допуске гражданских беспилотников для решения социально-экономических задач и увеличения доходов бюджетов.
Минпромторг поддерживает создание сервисных подразделений у крупных производителей, а также появление новых независимых операторов. Следующими мерами станет активное взаимодействие с отраслевым сообществом, регионами и возможными инвесторами для развития сервисной составляющей экономики беспилотников, резюмировал Шпак.
