Минпромторг назвал основную проблему рынка гражданских беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, профессиональных сервисных компаний-эксплуатантов гражданских беспилотников в России не хватает для масштабирования рынка, передает РИА «Новости».

Шпак заявил: «Заказчику – будь то сельхозпроизводитель или ведомство – по факту не нужны сами беспилотники. Ему нужен понятный, безопасный и гарантированный результат: мониторинг, доставка, контроль. Риски по содержанию техники, обучению персонала, ответственности должен на себя брать профессиональный игрок – сервисная авиакомпания. Именно таких компаний, особенно в логистике, сегодня на рынке критически не хватает».

По данным министерства, особую роль в развитии рынка должны сыграть регионы. Как заказчики и регуляторы воздушного пространства, именно они оказываются заинтересованы в допуске гражданских беспилотников для решения социально-экономических задач и увеличения доходов бюджетов.

Минпромторг поддерживает создание сервисных подразделений у крупных производителей, а также появление новых независимых операторов. Следующими мерами станет активное взаимодействие с отраслевым сообществом, регионами и возможными инвесторами для развития сервисной составляющей экономики беспилотников, резюмировал Шпак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры создали интерактивную карту предприятий, связанных с производством беспилотников на Украине.

Концерн «Калашников» заключил контракты на поставки баражирующих боеприпасов «Куб-2» и «Куб-10».