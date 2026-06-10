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Песков: Путин проведет совещание по восстановлению инвестиционной активности
Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с членами правительства для обсуждения мер поддержки и стимулирования финансовых вложений в отечественную экономику, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В среду российский лидер будет работать в резиденции Ново-Огарево. Песков отметил, что главным вопросом повестки станет экономическая ситуация, передает РИА «Новости».
«В середине дня президент планирует провести совещание с правительством нашей страны, с членами правительства нашей страны. Будет очень важный, основной профильный вопрос рассматриваться – это тема инвестиционной активности, о мерах по восстановлению инвестиционной активности», – сказал представитель Кремля.
Основным докладчиком выступит министр экономического развития Максим Решетников. Также в дискуссии примут участие руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель «Деловой России» Алексей Репик. Участники встречи затронут текущие оперативные вопросы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент Владимир Путин одобрил кандидатуру Александра Шохина на пост уполномоченного по правам предпринимателей.
Глава государства обсудил с руководителем РСПП инициативы по защите прав бизнес-сообщества.
Ранее российский лидер отметил положительные результаты принятых правительством мер для поддержки экономики.