Путин: Принятые кабмином меры в экономике уже дают позитивный результат
Меры, принятые правительством для поддержки экономики, уже приносят положительные результаты, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.
Путин подчеркнул: «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный – скажем так, сдержанно скажем, но все-таки, – определенный результат положительный», пишет ТАСС.
Он добавил, что об этом свидетельствуют позитивные статистические данные за март текущего года.
Президент сообщил, что экономика страны в марте выросла на 1,8%, подчеркнув восстановление роста ВВП. В ходе совещания обсуждались текущие экономические показатели, а также готовность России к Петербургскому международному экономическому форуму. Совещание было проведено с участием экономического блока правительства и руководства администрации президента, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания по вопросам экономики.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о росте отечественной экономики на 10% за последние три года. Российский лидер констатировал наличие положительных тенденций в макроэкономической сфере.