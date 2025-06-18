Путин обсудил с Руссефф создание цифровой платформы БРИКС

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи обсуждались вопросы создания единой цифровой платформы для расчетов и инвестиций между странами БРИКС, а также расширение использования национальных валют в расчетах, передает ТАСС.

Путин подчеркнул важность усиления сотрудничества в цифровой сфере: «Есть вопросы, которые требуют особого внимания, имею в виду и расширение возможностей расчетов в национальных валютах и дальнейшие совместные усилия по созданию цифровой платформы расчетов и инвестиций». Он выразил уверенность, что Руссефф поддерживает такие инициативы, и надеется на совместную работу в этом направлении.

Президент России поздравил Руссефф с переизбранием на пост главы банка, отметив, что за время ее руководства одобрено и профинансировано 120 проектов на 39 млрд долларов. Путин также отметил, что рад видеть собеседницу на Международном экономическом форуме в Петербурге.

В марте бывший президент Бразилии Дилма Руссефф подтвердила, что ее кандидатуру единогласно поддержали члены Нового банка развития БРИКС и она останется на посту главы НБР.