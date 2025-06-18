В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.7 комментариев
Путин обсудил с Руссефф создание цифровой платформы БРИКС
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф акцентировал важность совместной работы по запуску новых цифровых финансовых инструментов.
В ходе встречи обсуждались вопросы создания единой цифровой платформы для расчетов и инвестиций между странами БРИКС, а также расширение использования национальных валют в расчетах, передает ТАСС.
Путин подчеркнул важность усиления сотрудничества в цифровой сфере: «Есть вопросы, которые требуют особого внимания, имею в виду и расширение возможностей расчетов в национальных валютах и дальнейшие совместные усилия по созданию цифровой платформы расчетов и инвестиций». Он выразил уверенность, что Руссефф поддерживает такие инициативы, и надеется на совместную работу в этом направлении.
Президент России поздравил Руссефф с переизбранием на пост главы банка, отметив, что за время ее руководства одобрено и профинансировано 120 проектов на 39 млрд долларов. Путин также отметил, что рад видеть собеседницу на Международном экономическом форуме в Петербурге.
В марте бывший президент Бразилии Дилма Руссефф подтвердила, что ее кандидатуру единогласно поддержали члены Нового банка развития БРИКС и она останется на посту главы НБР.