Путин заявил о росте обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом
Объемы производства в российской обрабатывающей промышленности продемонстрировали значительный рост, превысив показатели досанкционного периода, сообщил президент России на юбилейном X съезде Союза машиностроителей страны.
Президент Владимир Путин сообщил о существенном росте показателей отечественной обрабатывающей промышленности. По сравнению с досанкционным 2021 годом объемы производства увеличились на четверть, передает ТАСС.
Глава государства озвучил эти данные во время выступления на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России. Он подчеркнул значимость достигнутых успехов в текущих экономических условиях.
«Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем, о которых я сейчас вскользь только упомянул, все-таки, результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года», – заявил президент.
Ранее на съезде Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции. Также российский лидер отметил увлечение молодых инженеров самбо.
До этого первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об увеличении экспорта отечественного машиностроения на 28 %.