  Путин заявил о намерении России создавать технологические альянсы
    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке
    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    Авиационный двигатель ПД-8 прошел все испытания
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по ОПК Украины
    Американист: Трамп уедет из Китая с пустыми руками
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    США заморозили ротацию войск в Европе
    Предстоящее IPO SpaceX спровоцировало пересмотр правил фондового рынка
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    14 мая 2026, 15:22 • Новости дня

    Путин заявил о росте обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объемы производства в российской обрабатывающей промышленности продемонстрировали значительный рост, превысив показатели досанкционного периода, сообщил президент России на юбилейном X съезде Союза машиностроителей страны.

    Президент Владимир Путин сообщил о существенном росте показателей отечественной обрабатывающей промышленности. По сравнению с досанкционным 2021 годом объемы производства увеличились на четверть, передает ТАСС.

    Глава государства озвучил эти данные во время выступления на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России. Он подчеркнул значимость достигнутых успехов в текущих экономических условиях.

    «Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем, о которых я сейчас вскользь только упомянул, все-таки, результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года», – заявил президент.

    Ранее на съезде Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции. Также российский лидер отметил увлечение молодых инженеров самбо.

    До этого первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об увеличении экспорта отечественного машиностроения на 28 %.

    13 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит создание неуязвимых ракетных комплексов

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе визита в Московский институт теплотехники президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

    «Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин наградит коллектив предприятия по производству ракетной техники.

    13 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Этим же указом президентом принята отставка Александра Богомаза с должности главы региона по собственному желанию.

    Новый руководитель Брянской области прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы. Этот образовательный проект, стартовавший летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления, известен как «школа губернаторов».

    Также указом президента участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.


    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 22:16 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф
    @ Пелагия Тихонова/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф в Кремле.

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф состоялась в Сенатском дворце Кремля, передает ТАСС. К беседе также присоединились министр финансов Антон Силуанов и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    Дилма Руссефф прибыла в российскую столицу для участия в ежегодном заседании совета управляющих организации. Важное экономическое мероприятие впервые пройдет в Москве 14 и 15 мая.

    Предыдущие переговоры сторон состоялись в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда участники обсуждали расширение расчетов в национальных валютах, создание цифровой инвестиционной платформы и привлечение новых партнеров.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу в Кремле.

    В июне прошлого года Владимир Путин обсудил с Дилмой Руссефф создание цифровой платформы БРИКС.

    В марте 2025 года правление Нового банка развития переизбрало ее на пост главы организации.

    13 мая 2026, 18:05 • Новости дня
    В Казани презентовали первое судно на водородном топливе

    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На международном форуме «Россия – исламский мир: KazanForum 2026» в Казани продемонстрировали инновационное судно на водородных топливных элементах, успешно завершившее заводские ходовые испытания на Волге.

    На международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: KazanForum 2026» продемонстрировали судно, работающее на водородных топливных элементах. Разработка успешно завершила все необходимые заводские ходовые испытания.

    «В октябре прошлого года мы закончили его испытания на акватории завода Горького на Волге, соответственно, по тем программам, методикам, которые на тот момент мы предполагали реализовать. Мы их, собственно, абсолютно все реализовали», – рассказал ТАСС главный конструктор Центрального конструкторского бюро «Балтсудопроект» Андрей Обухов.

    По словам Обухова, получены все необходимые акты соответствия и классификации от Российского классификационного общества. В ходе испытаний подтвердились все заявленные в техническом задании характеристики, что позволяет перейти к этапу эксплуатации судна и передаче его судовладельцу.

    Проект был разработан ЦКБ «Балтсудопроект» Крыловского государственного научного центра. Закладка судна состоялась в феврале 2023 года на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане, а спуск на воду прошел в 2024 году. Судно вмещает 10 пассажиров и двух членов экипажа, способно развивать скорость до 12,2 км/ч по тихой воде и работать автономно до пяти часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, испытания первого прототипа электросудна на водороде прошли в России в октябре 2023 года.

    Ранее сообщалось, что прошлогодний международный форум «Россия – исламский мир: KazanForum 2025» завершился подписанием 130 соглашений на сумму свыше 1 млрд рублей.

    13 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин отметил востребованность советских наработок в ракетостроении

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советские разработки в ракетостроении остаются основой технологического задела на десятилетия вперед, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники.

    «Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства также отметил, что деятельность института позволила сформировать суверенную школу ракетных систем, сыгравшую ключевую роль в укреплении обороны страны.

    Напомним, в среду Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

    Ранее в ходе визита в МИТ Путин заявил, что страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

    13 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин посетил Московский институт теплотехники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду посетил Московский институт теплотехники (МИТ).

    Это одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава», передает ТАСС. В этом году МИТ отмечает 80-летие со дня основания.

    Институт был создан в 1946 году как НИИ-1 пороховых реактивных снарядов при Министерстве сельскохозяйственного машиностроения СССР. В 1966 году организация получила современное название и перешла в структуру министерства оборонной промышленности. На протяжении десятилетий специалисты МИТ участвовали в разработке различных систем вооружения, включая ядерные ракеты тактического назначения.

    Среди главных достижений института – создание ракетных комплексов для Ракетных войск стратегического назначения и морских стратегических ядерных сил. МИТ стал одним из пионеров развития подвижных грунтовых ракетных комплексов с твердотопливными баллистическими ракетами, благодаря кооперации с ведущими конструкторскими бюро, научно-исследовательскими институтами и заводами.

    Сейчас ОАО «Корпорация «МИТ» находится в ведении Роскосмоса. За вклад в развитие отечественной оборонной промышленности институт был дважды награжден Орденом Ленина – в 1968 и 1976 годах.

    В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин наградит коллектив предприятия по производству ракетной техники.

    13 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    Путин призвал ОПК «обходить шипы» и добиваться результатов
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский оборонно-промышленный комплекс должен уверенно идти вперед и преодолевать любые трудности для достижения необходимых стране целей, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин в среду посетил Московский институт теплотехники, передает РИА «Новости». Глава государства наградил коллектив предприятия орденом «За доблестный труд». В ходе церемонии президент подчеркнул важность преодоления препятствий на пути к успеху.

    «Юрий Семенович (Соломонов) сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства вручил орден «За доблестный труд» генеральному конструктору Юрию Соломонову.

    Специалисты Московского института теплотехники создали стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Ярс» и «Булава».

    13 мая 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил об эффективности неядерных баллистических ракет в спецоперации
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами успешно продемонстрировали свои возможности во время ведения боевых действий в рамках специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном применении отечественных ракетных комплексов в ходе спецоперации, передает ТАСС. Глава государства сделал это заявление во время визита в Московский институт теплотехники, где вручил коллективу предприятия орден «За доблестный труд».

    «Отмечу, что созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции», – сказал Путин.

    Московский институт теплотехники является одним из важнейших предприятий военно-промышленного комплекса страны. Ранее специалисты учреждения разработали такие стратегические комплексы, как «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». В настоящее время корпорация находится под управлением Роскосмоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат».

    Глава государства подтвердил способность нового комплекса «Орешник» нести ядерные боеголовки.

    Депутаты Госдумы выразили благодарность создателям новейшего отечественного вооружения.

    13 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Московского института теплотехники
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице прошла церемония награждения коллектива Московского института теплотехники орденом «За доблестный труд», приуроченная к 80-летию предприятия.

    Президент России Владимир Путин присвоил коллективу Московского института теплотехники орден «За доблестный труд» и поздравил сотрудников предприятия с юбилеем, сообщает ТАСС.

    Государственную награду глава государства вручил Герою России, академику РАН, генеральному конструктору института Юрию Соломонову. Торжественное мероприятие было приурочено к 80-летию Московского института теплотехники.

    МИТ является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На его площадке были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сейчас ОАО «Корпорация «МИТ» находится в ведении госкорпорации «Роскосмос», а сам институт уже дважды был отмечен Орденом Ленина в 1968 и 1976 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Владимира Путина вручить орден «За доблестный труд» коллективу одного из ведущих институтов ракетной техники.

    В январе 2025 года Владимир Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

    В августе 2025 года президент также наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики в Сарове.

    13 мая 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Бердымухамедовым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с национальным лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым развитие стратегического партнерства и двусторонние проекты.

    О телефонном разговоре российского лидера с национальным лидером Туркмении сообщается на сайте Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который в эти дни находится в Казани в связи с участием в XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир. KazanForum», – указано в сообщении.

    По данным российской стороны, Путин и Бердымухамедов уделили основное внимание развитию двусторонних отношений Москвы и Ашхабада. Отмечено, что разговор был посвящен укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

    В Кремле уточнили, что лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в других областях.

    Ранее Путин заявил о планах России запустить новые инвестпроекты в Туркмении.

    13 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    Глава Нового банка развития передала Путину приветствие от Лулы да Силвы

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Нового банка развития Дилма Роуссефф передала президенту России Владимиру Путину приветствие от президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

    Во время официального визита Дилма Роуссефф передала Владимиру Путину слова поддержки от бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передает РИА «Новости».

    «Президент Лула передает вам горячий привет, а также большое уважение», – сказала Роуссефф во время беседы в Кремле.

    Она подчеркнула высокую значимость встречи с главой государства. Политик отметила, что этот диалог крайне важен для будущей работы Нового банка развития.

    Делегация прибыла в Россию ради участия в ежегодном заседании совета управляющих организации. Важное финансовое событие впервые пройдет в Москве 14 и 15 мая.

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф в Кремле.

    14 мая 2026, 08:54 • Новости дня
    Шойгу передал президенту Киргизии привет от Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече в Бишкеке передал лидеру Киргизии Садыру Жапарову добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина.

    «Позвольте передать вам дружеский привет и добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он высоко оценивает итоги переговоров с вами в апреле в Москве. Они внесли весомый вклад в развитие отношений сотрудничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией», – сказал Шойгу на встрече Жапарова с секретарями Совбезов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

    Российский политик также выразил надежду на обсуждение ситуации вокруг Украины и Ирана. «В первую очередь, к ним относятся конфликты вокруг Украины и Ирана, а также продолжающаяся нестабильность в Афганистане», – отметил Шойгу.

    Помимо этого, секретарь Совбеза отметил важность обмена мнениями по глобальным и региональным кризисам, влияющим на безопасность в рамках ШОС. Особое внимание, по его словам, Москва уделяет сотрудничеству с Бишкеком в сфере безопасности, что соответствует Стратегии развития организации до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президенты России и Киргизии провели рабочую встречу в Москве.

    Садыр Жапаров поблагодарил Владимира Путина за многолетнюю поддержку двустороннего сотрудничества.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов призвал страны ШОС наращивать военное взаимодействие.

    14 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Путин назначил Мартыненко новым послом России в Кабо-Верде

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин освободил Юрия Материю от дипломатических обязанностей, передав пост руководителя миссии в островной африканской стране Андрею Мартыненко.

    Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Мартыненко Андрея Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Кабо-Верде», – говорится в тексте указа.

    Отдельным распоряжением президент снял с должности Юрия Материю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Владимир Путин назначил Анну Пономареву послом в Чехии.

    В том же месяце глава государства утвердил Сергея Андреева на пост руководителя дипмиссии в Словакии.

    В конце осени российский лидер освободил Алексея Новикова от обязанностей посла в Непале.

    14 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Песков: Кремль объявит сроки поездки Путина в Китай

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сроки визита президента России Владимира Путина в Китай объявят в скором времени, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В ближайшее время мы их объявим. Этот визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что визит пройдет «в самое ближайшее время».

    Напомним, Китай посетил президент США Дональд Трамп, он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Трамп пообещал выстраивать двустороннюю торговлю исключительно на принципах взаимности.

    14 мая 2026, 12:43 • Новости дня
    Путин продлил полномочия замглавы МИД Рябкова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении полномочий заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова до лета 2027 года.

    Путин продлил срок государственной службы заместителю главы МИД Сергею Рябкову до 8 июля 2027 года, передает РИА «Новости».

    «Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2027 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Рябкову Сергею Алексеевичу», – говорится в опубликованном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года глава государства продлил срок госслужбы Сергею Рябкову до 8 июля 2026 года.

    В феврале текущего года российский лидер пролонгировал полномочия замглавы МИД Александра Грушко до 25 апреля 2027 года.

    Весной 2025 года президент увеличил срок службы заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина до 2026 года.

    В Петербурге заложили фрегат «Адмирал флота Громов»
    Мирошник: Ермак может попытаться слить Зеленского компроматом
    Грузия заявила об «эстонизации Евросоюза»
    Премьер Латвии ушла в отставку из-за раскола коалиции
    Пашинян испугался резать торт в виде карты Армении
    Звезда «Рабыни Изауры» захотела снять фильм о России
    Челябинские ученые раскрыли тайну расположения древнего Аркаима

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

