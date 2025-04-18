Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Михаила Галузина до 2026 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы для заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина на год, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что срок службы Галузина продлен до 14 июня 2026 года. Это решение связано с достижением Михаилом Галузиным предельного возраста, установленного для пребывания на госслужбе, который составляет 65 лет. Однако, согласно законодательству, срок службы может быть продлен для лиц, занимающих определенные категории должностей.

Михаил Галузин исполняет обязанности заместителя министра иностранных дел с 25 ноября 2022 года. В рамках своих полномочий он курирует вопросы, связанные с Содружеством Независимых Государств и Союзным государством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин продлил полномочия Михаила Фрадкова в качестве директора Российского института стратегических исследований на пять лет, он также продлил разрешение зарубежным компаниям платить за газ не только в Газпромбанке и продлил программу материнского капитала до 2030 года.