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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    25 комментариев
    18 апреля 2025, 11:39 • Новости дня

    Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Михаила Галузина до 2026 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы заместителю главы МИД Михаилу Галузину до 2026 года, несмотря на достижение им предельного возраста для госслужащих в 65 лет в 2025 году.

    Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы для заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина на год, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

    В документе указано, что срок службы Галузина продлен до 14 июня 2026 года. Это решение связано с достижением Михаилом Галузиным предельного возраста, установленного для пребывания на госслужбе, который составляет 65 лет. Однако, согласно законодательству, срок службы может быть продлен для лиц, занимающих определенные категории должностей.

    Михаил Галузин исполняет обязанности заместителя министра иностранных дел с 25 ноября 2022 года. В рамках своих полномочий он курирует вопросы, связанные с Содружеством Независимых Государств и Союзным государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин продлил полномочия Михаила Фрадкова в качестве директора Российского института стратегических исследований на пять лет, он также продлил разрешение зарубежным компаниям платить за газ не только в Газпромбанке и продлил программу материнского капитала до 2030 года.

    15 апреля 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах

    Tекст: Ольга Иванова

    Работа по формированию комфортной среды для жизни в регионах идет активно, заявил президент России Владимир Путин.

    «Уважаемые коллеги, работа по формированию комфортной среды для жизни уже идет, идет активно в регионах», – сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета в РФ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин открыл совещание президиума Государственного совета, темой заседания указано развитие инфраструктуры для российских граждан, сообщили в Кремле.

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    16 апреля 2025, 20:14 • Новости дня
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал Владимиру Путину о ведущихся работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ковальчук, напомнил, что еще в 1972 году в Семипалатинске был впервые запущен ядерный реактивный двигатель, сообщает Telegram-канал Кремля. Он использовал водород в качестве рабочего тела, что позволило достичь тяги в четыре тонны.  «Этого более чем достаточно для буксира межпланетного, – пояснил Ковальчук. – Там вам не надо преодолевать ни тяготение, ничего. Это лучший двигатель».

    Глава Курчатовского института отметил, что в условиях Земли использование такого двигателя невозможно – возникнет радиоактивный водородный столб. Однако в космосе для него есть топливо. По словам Ковальчука, на Луне есть запасы льда, которые могут быть использованы для получения водорода. Также для этих целей может служить лунный грунт.

    «Самый простой реактор. Рабочее тело – и поехали. Нам ничего больше не надо», – сказал Ковальчук.

    Он отметил, что если не возникнут сложности с получением рабочего тела для двигателя, то еще с 60-х годов в нашей стране ведутся работы над безэлектродными плазменными двигателями.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    15 апреля 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин по-немецки поговорил с переехавшим в Россию гражданином Германии

    Путин пообещал помочь немцу с гражданством России

    Путин по-немецки поговорил с переехавшим в Россию гражданином Германии
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин обсудил на немецком языке с гражданином Германии Максимом Житниковым, переехавшим в Доброград, вопрос получения российского гражданства и пообещал помощь в этом.

    Путин провел разговор с гражданином Германии, проживающим в поселке Доброград во Владимирской области. Общение прошло на немецком языке, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Гражданин ФРГ Житников обратился к Путину с просьбой о содействии в получении российского гражданства. В ответ глава государства пообещал разобраться в ситуации и помочь в решении этого вопроса.



    Официальный сайт президента России приводит перевод разговора:

    Житников (По-немецки): Владимир Владимирович, могу я Вас кое о чем попросить? Я хотел бы Вас кое о чем попросить.

    Путин (по-немецки): Пожалуйста.

    Житников (по-немецки): Я знаю, что Вы меня понимаете.

    Путин (по-немецки): Понимаю.

    М.Житников (по-немецки)Я хотел бы получить гражданство Российской Федерации.

    Путин (по-немецки): Сделаем.

    Житников (по-немецки)Но очень много проблем с бумагами. Я подумал, что если я вас попрошу, то вы могли бы мне помочь. Кроме вас, меня здесь, вероятно, никто не понимает. Я бы хотел отказаться от немецкого гражданства и получить гражданство России.

    Путин (по-немецки): Будем на связи и решим эту проблему. Это не проблема.

    Житников (по-немецки)Спасибо.

    Путин (по-немецки): Не за что. А где Вы жили в Германии?

    Житников (по-немецки)В городе Эссен. Северный Рейн – Вестфалия.

    Путин: Промышленный район, хороший.

    Житников: Рурская область. [Хорошим] раньше был, больше нет.

    Путин (по-немецки): Почему нет? Что случилось?

    Житников (по-немецки)Почему? Они все портят. (Смех.)

    Путин (по-немецки): Желаю Вам всего наилучшего.

    Житников (по-немецки): Спасибо.

    Напомним, в среду Путин провел совещание Госсовета, на котором рассматривались вопросы по развитию жилищной инфраструктуры страны.

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    16 апреля 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин сравнил Маска с Королевым
    Путин сравнил Маска с Королевым
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сравнил американского предпринимателя Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым и подчеркнул, что такие люди появляются в мире нечасто.

    «Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня мне кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев, казалось, что это невероятно – некоторые планы, которые они строили. Но все реализовывалось», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российское оборудование по-прежнему используется на европейских космических станциях, несмотря на свернутое сотрудничество.

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    15 апреля 2025, 20:10 • Новости дня
    Путин объяснил, почему ЦБ и кабмин хотят сокращения ипотеки

    Путин: ЦБ и кабмин хотят сокращения ипотеки, чтобы улучшить ситуацию с инфляцией

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России и экономический блок правительства хотят добиться сокращения ипотечного кредитования, чтобы улучшить макроэкономическую ситуацию, в том числе и в части инфляции, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    «И первоначальный взнос, и резервирование банков в конечном итоге приводят к сокращению ипотеки. А экономические власти и хотят, чтобы ипотека сократилась в целях улучшения макроэкономических показателей», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он пояснил, что экономический блок правительства и ЦБ «считают, что если инфляцию не подавить, то будет страдать вся экономика и все граждане Российской Федерации». «Это просто такая философия, такая логика решения экономических проблем», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что необходимо снизить объем бюрократических препон в российской строительной отрасли.

    Коментарии (14)
    16 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Путин: Новый нацпроект по космосу будет утвержден в ближайшее время

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Баумана, анонсировал скорое утверждение нового национального проекта в космической сфере.

    «В марте на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Владимировичем Бакановым <…> мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время. С тем, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026-й и на последующие годы до 2028-го обеспечить его финансирование в полном объеме», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    15 апреля 2025, 19:45 • Новости дня
    Путин поддержал переезд в Россию разделяющих ее ценности людей

    Путин приветствовал переезд в Россию граждан, разделяющих ее ценности

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал переезд в страну иностранцев, которые разделяют российские ценности, об этом глава государства заявил во время заседания президиума Госсовета.

    Путин поддержал переезд в страну иностранцев, разделяющих ценности России, передает ТАСС.

    «Нам действительно нужны молодые, перспективные люди, которые создают семьи и получают образование здесь или приезжают уже с образованием. Нам нужен контингент людей, которые близки к тому, чем мы живем, и к ценностям, которые мы защищаем», – сказал Путин, беседуя с девушкой, которая переехала в Россию из Латвии.

    Ранее Путин обсудил на немецком языке с гражданином Германии, переехавшим в Доброград, вопрос получения российского гражданства и пообещал помощь в этом.


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    17 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Ван Дамм захотел посетить Россию как «посол мира»
    Ван Дамм захотел посетить Россию как «посол мира»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Американо-бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм выразил желание посетить Россию и стать «послом мира», он записал соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину.

    «Здравствуйте, господин Путин!.. Мы хотим приехать в Россию», – заявил Ван Дамм в ролике, опубликованном в соцсетях украинской журналистки Дианы Панченко.

    «Мы постараемся сделать это так, как вы посчитаете правильным, чтобы (у меня была возможность) стать послом мира... Давайте это сделаем – посол мира!» – приводит его слова РИА «Новости».

    Актер подчеркнул, что не планирует обсуждать политику с российским лидером, а хочет говорить только о «мире, спорте и счастье». В завершение своего обращения Ван Дамм передал «большой поцелуй» Путину, его семье и всей России.

    На видеозаписи вместе с Ван Даммом присутствует украинский предприниматель и бывший депутат от «Парии регионов» Александр Онищенко. Последний ранее опубликовал в соцсетях совместную фотографию с актером, сделанную в Дубае, однако точная дата записи обращения Ван Дамма неизвестна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2022 года Ван Дамм посетил украинский Ужгород, где побывал в одной из больниц. В 2023 году Киев ввел санкции против Панченко.

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    15 апреля 2025, 22:17 • Новости дня
    МВД обещало помочь шеф-повару из Германии получить российское гражданство

    МВД обещало помочь обратившемуся к Путину Житникову получить гражданство России

    МВД обещало помочь шеф-повару из Германии получить российское гражданство
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Шеф-повар Максим Житников, переехавший из Германии во Владимирскую область, получит содействие МВД в оформлении российского гражданства, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    Волк отметила в Telegram, что сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области помогут Житникову в установленном законом порядке, чтобы тот смог стать гражданином России. Вопрос поставлен на контроль руководством главка МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддержал переезд в Россию иностранцев, которые разделяют российские ценности. Он провел разговор на немецком языке с гражданином Германии, проживающим во Владимирской области, пообещав помочь в получении российского гражданства. Сообщалось, что Житников – шеф-повар.

    Житников объяснил, что переехал из Германии «из-за пропаганды в Европе нетрадиционных ценностей». Его жена – гражданка России, у них двое детей, опасения за судьбу которых и привели к переезду. Сейчас Житников живет и работает во Владимирской области, но «зарегистрирован он на территории Пермского края», сообщили в МВД.

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    16 апреля 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли на встрече со студентами МГТУ им. Баумана, отметив заинтересованность многих стран в этом направлении.

    Владимир Путин на встрече со студентами Московского государственного технического университета им. Баумана заявил о важности международного сотрудничества в космической отрасли, передает Telegram-канал Кремля.

    Президент отметил: «Сотрудничество не останавливается и остановиться не может. Очень много стран заинтересовано в этом взаимодействии».

    Ранее Путин заявил, что российские компании могут сотрудничать с американским бизнесменом Илоном Маском в научной сфере.



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    16 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс.

    Путин на встрече со студентами рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, Луны и Марса, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что у России есть определенные планы в этой области. Он напомнил, что Россия была первой страной, которая «совершила посадку на планету с температурой поверхности 400-500 градусов по Цельсию».

    «У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса, и Луны, и Марса», – заявил Путин, добавив, что многие проекты уже реализуются. Президент выразил уверенность в том, что эти проекты в конце концов будут воплощены в жизнь, даже если сейчас они могут показаться невероятными.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    17 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области

    Путин присвоил звание Героя России врачу Владимиру Харлану из Херсонской области

    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главному врачу Алешковской больницы в Херсонской области Владимиру Харлану.

    Указом президента России Владимира Путина № 226 звание Героя России присвоено главному врачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    «За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу», – говорится в указе.

    В декабре 2024 года ВСУ нанесли удар по кабинету главного врача Алешкинской центральной районной больницы, расположенной в Херсонской области. В результате атаки руководитель медучреждения получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб на месте.

    Первое покушение на главного врача ЦРБ в Алешках произошло 23 сентября: тогда украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился врач Харлан. При этом погибла его супруга, а сам врач и его водитель были ранены.


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    15 апреля 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин призвал навести порядок с комиссиями банков при льготном ипотечном кредитовании
    Путин призвал навести порядок с комиссиями банков при льготном ипотечном кредитовании
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из-за дорогих кредитов и снижения спроса перенесены сроки сдачи более двух тысяч проектов в сфере жилищного строительства. Граждане не спешат брать даже льготную ипотеку из-за скрытых банковских комиссий, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    В России с учетом текущей конъюнктуры и макроэкономической ситуации, есть риски торможения объемов строительства жилья. По словам Путина, в целом по стране уже более двух тысяч проектов в сфере строительства жилья реализуются с переносом сроков его сдачи на шесть месяцев, сообщает официальный сайт главы государства. «Застройщики сталкиваются со снижением спроса. Он, в свою очередь, падает из-за дорогой стоимости кредита, как известно. Ипотечное кредитование, которое еще недавно достигало рекордных значений, сжимается», – объяснил президент.

    По его словам, далеко не все граждане и семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять: «Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10%. Здесь необходимо навести, конечно, порядок. Тем более что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов».

    «Добавлю, что растет и стоимость банковского проектного финансирования для строительных компаний. На этом фоне, а также падающего спроса запуск новых проектов также сократился на 23% относительно предыдущего года», – сказал Путин.

    «У застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости бизнеса, вплоть до ухода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно сказаться на всей экономике. Очевидно, что правительству совместно с Банком России необходимо принимать адекватные ситуации меры», – подчеркнул глава государства.

    Напомним, в среду Путин начал совещание Госсовета, на котором рассматриваются вопросы по развитию жилищной инфраструктуры страны.

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    17 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Глава МИД Ирана передал Путину послание от Хаменеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вручил президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    На встрече с российским лидером Арагчи подчеркнул важность укрепления и расширения сотрудничества между двумя странами на всех уровнях, сообщил МИД Ирана в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    До этого российский лидер встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

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    15 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Обеспеченность жильем должна составить 33 кв. метра на человека к 2030 году
    Путин: Обеспеченность жильем должна составить 33 кв. метра на человека к 2030 году
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К 2030 году необходимо достичь показателя обеспеченности жильем на уровне 33 квадратных метра на человека, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    Строительный комплекс в последние несколько лет показывает хорошую динамику, что позволяет решать масштабные задачи, заявил глава государства, передает ТАСС.

    «Напомню, были определены следующие показатели: построить до 2036 года 1,383 млн квадратных метров жилья. Из них к 2030 году – 663 млн квадратных метров, что позволит достичь уровня обеспеченности жильем в среднем 33 квадратных метра на человека», – добавил он.

    Ранее президент открыл совещание Госсовета, посвященное развитию инфраструктуры для российских граждан.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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