Путин продлил программу материнского капитала до 2030 года

Tекст: Дарья Григоренко

Ранее эта мера государственной поддержки для семей должна была действовать до конца 2026 года. Поправки к закону помогут около 5 млн семей воспользоваться материнским капиталом с 2027 по 2030 год, передает ТАСС.

Согласно предварительным оценкам, дополнительные расходы на реализацию программы в этот период составят 2,776 трлн рублей из федерального бюджета. Материнский капитал является частью национального проекта «Демография», который направлен на поддержку российских семей.

Программа действует с 2007 года и изначально предоставляла семьи, в которых рождался или был усыновлен второй и последующий ребенок, правом на материнский капитал. С 2020 года этот капитал выдается уже при рождении первого ребенка. В 2024 году сумма помощи после индексации составляла 630 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей на второго.

Ранее в МВД сообщили, что необходимость отметки о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка стала актуальной для получения материнского капитала в России.

Напомним, депутаты Госдумы утвердили закон, продлевающий программу материнского капитала до конца 2030 года. Ранее Минтруд России предложил сделать эту программу бессрочной, чтобы поддержать более 3,2 млн российских семей.