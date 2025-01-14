Минтруд предложил сделать маткапитал бессрочным

Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной для поддержки семей

Tекст: Денис Тельманов

Заместитель главы ведомства Андрей Пудов заявил, что вопрос о бессрочности материнского капитала обсуждается в контексте бюджетных параметров. Он отметил, что в настоящий момент программа носит срочный характер и подчеркнул необходимость внесения соответствующего предложения, сообщает URA.RU.



Ранее президент России Владимир Путин уже поддерживал продление действия программы до 2030 года, как передает «Национальная служба новостей». В связи с этим Минтруд разработал законопроект, согласно которому на продление программы потребуется выделение дополнительных 2,7 трлн рублей. Это позволит поддержать около 3,2 млн российских семей. Госдума также рассмотрела и одобрила в первом чтении законопроект о продлении маткапитала до 2030 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы поддержали в первом чтении проект закона, предусматривающий продление программы материнского капитала на шесть лет. В 2025 году материнский капитал на первого ребенка будет проиндексирован на 7,3% и достигнет 676 тыс. 398 рублей, согласно утвержденному президентом Владимиром Путиным бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы. Дополнительное финансирование позволит обеспечить 3,2 млн семей в России необходимыми средствами до конца 2030 года, сообщило Министерство труда и занятости России.