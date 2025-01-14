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Минтруд предложил сделать маткапитал бессрочным
Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной для поддержки семей
Минтруд России предложил сделать программу материнского капитала бессрочной, чтобы поддержать более 3,2 млн российских семей, что требует выделения дополнительных 2,7 трлн рублей.
Заместитель главы ведомства Андрей Пудов заявил, что вопрос о бессрочности материнского капитала обсуждается в контексте бюджетных параметров. Он отметил, что в настоящий момент программа носит срочный характер и подчеркнул необходимость внесения соответствующего предложения, сообщает URA.RU.
Ранее президент России Владимир Путин уже поддерживал продление действия программы до 2030 года, как передает «Национальная служба новостей». В связи с этим Минтруд разработал законопроект, согласно которому на продление программы потребуется выделение дополнительных 2,7 трлн рублей. Это позволит поддержать около 3,2 млн российских семей. Госдума также рассмотрела и одобрила в первом чтении законопроект о продлении маткапитала до 2030 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы поддержали в первом чтении проект закона, предусматривающий продление программы материнского капитала на шесть лет. В 2025 году материнский капитал на первого ребенка будет проиндексирован на 7,3% и достигнет 676 тыс. 398 рублей, согласно утвержденному президентом Владимиром Путиным бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы. Дополнительное финансирование позволит обеспечить 3,2 млн семей в России необходимыми средствами до конца 2030 года, сообщило Министерство труда и занятости России.