Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Назван объем дополнительного финансирования программы маткапитала до 2030 года
Минтруд: Допфинансирование программы маткапитала обеспечит 3,2 млн семей до 2030 года
Дополнительное финансирование на продление программы материнского капитала до конца 2030 года позволит обеспечить 3,2 млн семей в России необходимыми средствами, сообщило Министерство труда и занятости России.
Законопроект о дополнительном финансировании программы материнского капитала до конца 2030 года был опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. Согласно этому документу, продление программы может затронуть 3,2 млн российских семей, передает РИА «Новости».
В Минтруде отметили, что на продление программы с 2027 по 2030 годы планируется выделить 2,7 трлн рублей из средств федерального бюджета. Это позволит продолжить обеспечение семей материнским капиталом в рамках государственной программы.
Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что материнский капитал на первого ребенка в России в 2025 году вырастет на 46 тыс. рублей, достигнув 677 тыс. рублей. Президент России Владимир Путин подписал закон о выплате до 10 тыс. рублей неистраченных остатков материнского капитала.