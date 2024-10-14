Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.4 комментария
Котяков сообщил об индексации маткапитала в 2025 году
Котяков: Маткапитал на первого ребенка в 2025 году увеличится на 46 тыс рублей
Материнский капитал на первого ребенка в России в 2025 году вырастет на 46 тыс. рублей, достигнув 677 тыс. рублей, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2025 году материнский капитал на первого ребенка увеличится на 46 тыс. рублей. Это означает, что сумма достигнет 677 тыс. рублей. На второго ребенка маткапитал возрастет на 61 тыс. рублей и составит 894 тыс. рублей для семей, не получавших поддержку на первого ребенка, передает РИА «Новости».
Котяков отметил, что увеличение будет производиться в соответствии с уровнем фактической инфляции, а в проекте федерального бюджета заложен рост на 7,3%. Он уточнил, что рост суммы материнского капитала призван поддержать более миллиона граждан, которые смогут воспользоваться этими средствами.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о выплате до 10 тыс. рублей неистраченных остатков материнского капитала.
Также в России разрешили тратить маткапитал на строительство жилых домов через эскроу-счета.