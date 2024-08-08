Путин подписал закон о выплате до 10 тыс. рублей из остатков материнского капитала

Tекст: Елизавета Шишкова

Эту идею глава государства поддержал на встрече с семьями – победителями конкурса «Это у нас семейное». Путин пояснил тогда, что после того, как будет расходована основная часть материнского капитала, то остается небольшая сумма, «с которой ничего сделать нельзя». Президент отмечал, что необходимо разрешить людям использовать эти деньги, передает ТАСС.

В соответствии с новым законом, в случае, если граждане воспользовались средствами маткапитала не в полном объеме, они вправе получить его остаток в виде единовременной выплаты, если он не превышает 10 тыс. рублей.

Напомним, Путин предлагал использовать остаток от материнского капитала на подготовку детей к школе.